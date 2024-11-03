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РФ і КНДР нарвались: Південна Корея може посилити підтримку України - ISW

Анна Косик
3 листопада 2024, 08:59
1314
За останній тиждень окупанти перекинули 7 тисяч північнокорейських військових у райони поруч з кордоном з Україною.
Чо Те Юл, войска КНДР
Окупанти вже озброїли кількатисячне угруповання військ КНДР / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Ostap Yarysh

Про що повідомили аналітики ISW:

  • Південна Корея розглядає посилення допомоги Україні
  • Участь північнокорейських військ у війні буде під постійним контролем
  • РФ вже озброїла кілька тисяч військових з КНДР поблизу кордону з Україною

Перекидання військ КНДР на територію країни-агресора Росії, зокрема у прикордонні з Україною області може спровокувати Південну Корею на посилення військової допомоги Україні.

Як повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), на тлі даних української розвідки про розміщення північнокорейських сил біля кордону Південна Корея вже сигналізувала про можливість посилити підтримку України.

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Зокрема 1 листопада міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юл заявив, що його країна розглядає усі можливі сценарії у питання передачі Україні зброї для посилення ЗСУ через перекидання військ КНДР.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

"Південна Корея контролюватиме участь північнокорейських військ у Росії та "вигоди", яку Північна Корея отримує від Росії, щоб визначити курс дій", - йдеться у повідомленні.

За даними українських розвідників, ворог налаштований рішуче щодо посилення угруповання за рахунок військ із КНДР. Адже додаткові 7 тисяч північнокорейських військовослужбовців вже прибули в області РФ поруч з Україною і їх озброїли мінометами калібру 60 мм, автоматами АК-12, кулеметами РПК/ПКМ, снайперськими гвинтівками СВД/СВЧ, ПТРК "Фенікс" і ПТРК РПГ-7, приладами нічного бачення, тепловізорами та іншим оптичним обладнанням.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Північнокорейські війська в Росії - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що в ЗСУ повідомили про те, що війська КНДР поступово заходять на позиції у Курській області. Вже є кадри, що це підтверджують, однак про навченість даних підрозділів поки говорити рано.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має інформацію про всі майданчики, де Росія накопичує солдатів з Північної Кореї. ЗСУ могли б завдати превентивного удару, однак замість дозволу на необхідну далекобійність, партнери спостерігають.

Напередодні в естонській розвідці попередили, що участь північнокорейських військових у війні проти України, ймовірно, не матиме значного впливу на ситуацію на фронті. Солдати КНДР зазнають більших втрат на війні, ніж російські війська.

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