РФ і КНДР нарвались: Південна Корея може посилити підтримку України - ISW

Про що повідомили аналітики ISW:

Перекидання військ КНДР на територію країни-агресора Росії, зокрема у прикордонні з Україною області може спровокувати Південну Корею на посилення військової допомоги Україні.

Як повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), на тлі даних української розвідки про розміщення північнокорейських сил біля кордону Південна Корея вже сигналізувала про можливість посилити підтримку України.

Зокрема 1 листопада міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юл заявив, що його країна розглядає усі можливі сценарії у питання передачі Україні зброї для посилення ЗСУ через перекидання військ КНДР.

За даними українських розвідників, ворог налаштований рішуче щодо посилення угруповання за рахунок військ із КНДР. Адже додаткові 7 тисяч північнокорейських військовослужбовців вже прибули в області РФ поруч з Україною і їх озброїли мінометами калібру 60 мм, автоматами АК-12, кулеметами РПК/ПКМ, снайперськими гвинтівками СВД/СВЧ, ПТРК "Фенікс" і ПТРК РПГ-7, приладами нічного бачення, тепловізорами та іншим оптичним обладнанням.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.