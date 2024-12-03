Світло будуть виключати протягом 16 годин: графіки відключень на 4 грудня

Графіки відключень світла в Україні 4 грудня будуть діяти для побутових користувачів та промисловості з 06:00 до 22:00, повідомили в Укренерго.

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Графіки відключень світла на 4 грудня / Колаж Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Відключення світла 4 грудня для побутових користувачів будуть діяти з 06:00 до 22:00

З 07:00 до 20:00 буде одночасно застосовано 2 черги відключень

У середу, 4 грудня по всій території України будуть діяти графіки відключень світла та обмеження потужності. Про це йдеться у повідомленні Укренерго.

Завтра, 4 грудня, заплановано наступні обмеження електропостачання:

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Для побутових споживачів:

06:00 – 07:00: одна черга відключень

07:00 – 20:00: дві черги відключень

20:00 – 22:00: одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу:

06:00 – 22:00: застосування графіків обмеження потужності.

В "Укренерго" нагадали, що тимчасові обмеження електропостачання запроваджені через пошкодження енергооб’єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що час і обсяг обмежень можуть змінюватися протягом дня.

Що означають черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна гостро потребує додаткових засобів протиповітряної оборони, таких як HAWK, NASAMS або IRIS-T. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, постачання близько 20 таких систем дозволить уникнути перебоїв із електропостачанням. Під час візиту до Брюсселя, де він бере участь у міністерському засіданні Ради Україна-НАТО, Сибіга закликав союзників допомогти посилити енергетичну безпеку країни напередодні зимових холодів.

Водночас директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що до вихідних ситуація з відключеннями електроенергії в Україні має покращитися. Зокрема, відключення стануть більш передбачуваними й скоротяться до двох черг. Відновлювальні роботи на енергетичних об’єктах наразі активно тривають.

Однак ситуація залишається складною через нещодавні ракетні удари Росії 17 та 28 листопада, які завдали значної шкоди енергетичній інфраструктурі України. Це суттєво підвищує ризик тривалих відключень електрики під час зимового періоду, зазначає агентство Reuters.

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Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

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