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Зеленський сигналізує, що готовий до мирних переговорів із РФ, але є нюанс - WSJ

Анна Ярославська
3 грудня 2024, 11:40
1630
Президент починає пом'якшувати позицію щодо війни з Росією та натякає, що Україна може погодитися на припинення боротьби за окуповані території.
Володимир Зеленський, ЗСУ
Володимир Зеленський змінює риторику щодо завершення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: ОП, 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України

Ключові тези:

  • Зеленський змінив риторику про припинення війни
  • У Києві обережно оптимістичні щодо Трампа

Президент України Володимир Зеленський поступово змінює свою риторику щодо припинення війни з Росією, натякаючи на те, що Україна готова припинити боротьбу за повернення окупованих територій в обмін на членство в НАТО. Однак, Київ зіткнеться з двома серйозними перешкодами. По-перше, шанси України приєднатися до Північноатлантичного альянсу в найближчій перспективі залишаються невеликими. По-друге, мало що говорить про те, що російський диктатор Володимир Путін хоче вести переговори. Про це пише видання The Wall Street Journal.

Як ідеться у статті, у серії інтерв'ю та публічних заяв за останній тиждень Зеленський спробував показати, що він готовий до переговорів щодо припинення конфлікту. Впродовж більшої частини війни Зеленський наполягав на тому, що Україна продовжуватиме воювати доти, доки не відвоює приблизно 20% території країни, що перебуває під контролем Москви.

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"Тепер Зеленський каже про те, що він може погодитися на припинення вогню, яке фактично залишить окуповану територію в руках Москви, якщо інша частина України отримає захист з боку Організації Північноатлантичного договору", - зазначає автор.

На його думку, зміна риторики Зеленського відображає зростаючу втому серед українців, які висловлюють бажання припинити конфлікт.

Опитування Gallup, опубліковане минулого місяця, показало, що 52% українців у неокупованих частинах країни підтримують переговори про припинення війни "якнайшвидше", порівняно з 27% торік; 38% підтримують продовження боротьби до перемоги України порівняно з 63% торік.

Обрання Трампа додало гостроти зусиллям закінчити війну в Україні

Західні союзники України не впевнені, чи продовжить обраний президент США Дональд Трамп надавати військову підтримку Україні та в якому обсязі.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив Трампу, що дати Зеленському можливість укласти хорошу угоду з Москвою життєво важливо не лише для України.

Ексглава Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що тимчасова передача окупованих територій Росії могла б стати способом припинення війни за умови надання Києву твердих гарантій безпеки.

вступление в НАТО инфографика
Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред ​

При цьому Вашингтон і Берлін, як і раніше, не бажають запрошувати Україну в НАТО. Зеленський же наполягає на запрошенні, хоча і визнає, що вступ до НАТО може відбутися лише після закінчення війни. Поки ж Київ домагається від міністрів закордонних справ НАТО рекомендації лідерам альянсу запросити Україну в Альянс.

Київ сподівається, що Трамп схилить Путіна до поступок

"Люди, які брали участь у київських переговорах у вихідні, кажуть, що, хоча вони і помітили деяку нервозність у команді Зеленського, українці, схоже, справляються з необхідністю пристосуватися до того, що команда Трампа зосередилася на припиненні війни.

Судячи з розмов і зовнішньополітичних вподобань обраного президента, у Брюсселі та Києві панує обережний оптимізм - якщо не впевненість у тому, що адміністрація Трампа доб'ється від Кремля реальних поступок, якщо Путін почне переговори", - пише автор.

Однак він одразу ж додає, що багато західних чиновників, як і раніше, зі скепсисом ставляться до того, що Кремль сяде за стіл переговорів, поки в армії РФ є успіхи на полі бою.

Завершення війни в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що плани України незмінні. За його словами, ми повинні бути сильнішими, щоб закінчити війну у 2025 році. Крім цього, Росія повинна усвідомити злочини, які скоює в Україні.

Зеленський також заявив, то РФ отримає запрошення на другий Саміт миру. За його словами, Україна завершила підготовку детального документа після проведення дев'яти конференцій за участю десятків країн.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп має розуміти, що Україні необхідна грамотна мирна угода. Штати зіткнуться зі "страшною загрозою" з боку Китаю, КНДР та Ірану, якщо Києву доведеться піти на поступки агресору Росії для завершення війни.

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