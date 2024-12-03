Що на Донбасі та Курщині і де у ЗСУ успіхи: деталі зі Ставки Зеленського

Зеленський очікує від нових призначень в армії посилення боєздатності Збройних сил.

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Найскладніша ситуація - на Курахівському та Покровському напрямках, - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 4-ОТБр

Головне із заяви Зеленського:

На Покровському та Курахівському напрямках важка ситуація

На Запорізькому напрямку є успіхи

Драпати та Апостол приступають до роботи

На заході Донецької області - на Курахівському і Покровському напрямках - найскладніша ситуація. Є успіхи на Запорізькому напрямку. На Курщині ЗСУ завдають втрат окупантам. Новий командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий і заступник головкому Олег Апостол приступають до своєї роботи. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У вівторок, 3 грудня, він провів засідання Ставки головнокомандувача і поділився деталями.

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На яких напрямках найскладніша ситуація

Зеленський розповів, що заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Сирського. Найскладніша ситуація фіксується на Курахівському та Покровському напрямках Донецької області.

"Загальна ситуація на фронті, захист наших позицій. Курахівський та Покровський напрямки залишаються найбільш складними. Вдячний кожному підрозділу, який знищує окупанта та стримує російське просування", - зазначив Зеленський. Коротко про Покровськ / Інфографіка: Главред

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Де успіхи у ЗСУ

За словами глави держави, українська армія досягла певних успіхів у Запорізькій області.

"Є непогані наші оборонні результати на Запорізькому напрямку", - додав глава держави.

Що відбувається в Курській області

"Обговорили з Головкомом дії наших підрозділів у районах проведення Курської операції. Продовжуємо завдавати Росії відчутних втрат на її території", - сказав Зеленський.

Драпатий і Апостол приступають до обов'язків

Новий командувач Сухопутних військ Драпатий і нещодавно призначений заступник головнокомандувача Апостол приступають до своєї роботи.

"Також важливо, що вже приступають до виконання своїх завдань нещодавно призначені командувач Сухопутними військами Михайло Драпатій і заступник Головкома Олег Апостол. Очікуємо ефективності їхньої служби на нових посадах, і це прямо впливатиме на підвищення боєздатності Збройних Сил України", - наголосив Володимир Зеленський.

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Як повідомляв Главред, головний редактор "Суспільне. Донбас" Андрій Крамченков розповів, що армія РФ намагається оточити Покровськ із двох напрямків. Окупанти атакують і на Курахівському напрямку, де бої точаться вже в самому місті або його околицях.

Війська РФ просунулися в Кураховому і ще трьох населених пунктах, повідомили аналітики DeepState. Курахівський і Покровський напрямки залишаються найбільш напруженими на фронті.

Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

Де знаходиться Курахове Місто Курахове розташоване за 18 кілометрів від зруйнованої росіянами Мар'їнки. Російська армія обстрілює громаду майже щодня. Попри щоденну і обов'язкову евакуацію в Курахівській громаді станом на липень 2023 року проживало 18 тисяч людей.

Місту Запоріжжя наступ РФ не загрожує, сказав керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Росіяни готуються до певних дій у Запорізькій області.

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