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Потужні удари ракет і дронів: Зеленський анонсував "відповідь" углиб РФ

Олексій Тесля
30 жовтня 2026, 19:53оновлено 30 жовтня, 21:21
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На кожен російський удар слідує справедлива відповідь, попередив президент.
Зеленський анонсував нові удари по нафтопереробних заводах Росії
Володимир Зеленський анонсував нові удари по цілях у РФ / Колаж: Главред, фото: ССО ЗСУ, ОПУ

Головне із заяв Зеленського:

  • Зони ураження українських ударів у відповідь по РФ розширяться
  • Дрони та ракети зможуть досягати ще більш віддалених територій РФ

Президент України Володимир Зеленський анонсував розширення зони ураження українських ударів у відповідь по території країни-агресора РФ.

Він заявив, що вони поширюватимуться на "ще більш віддалені російські території" та визначив ключові напрямки.

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"На кожен російський удар по наших містах і громадах завжди слідує наша цілком справедлива відповідь. На сьогодні в зоні досяжності наших ударів перебувають російські об’єкти на лінії від Ямалу до Західного Сибіру, і ми працюємо над тим, щоб наші дрони та ракети могли досягати ще більш віддалених російських територій", – написав він за підсумками зустрічі з керівництвом спецслужб та їхнього доповіді про дипстрайки у вересні-жовтні.

За словами Зеленського, було визначено ключові напрямки для подальшого застосування української дальнобійності. "Будуть розширюватися й наші підрозділи для нанесення ударів з великої відстані – як на основі можливостей СБУ та, зокрема, Центру спеціальних операцій "Альфа", так і на основі наших розвідувальних служб та інших компонентів Сил оборони України", – уточнив глава держави.

"Наша українська дальнобійність – це одна з реальних гарантій збереження незалежності нашої держави зараз, під час цієї війни, і стане однією з довгострокових гарантій безпеки після закінчення війни. Розвиваємо нашу силу. Сьогодні я також спілкувався з виробниками відповідної зброї", – підсумував Зеленський.

Дрон Лютий инфографика
/ Главред

Операція Сил оборони: подробиці бойових дій

На Куп’янському напрямку українські Сили оборони провели підземну контрнаступальну операцію під кодовою назвою "Велес". У результаті бойових дій понад 30 російських військових потрапили в полон, а сукупні втрати противника перевищили 100 осіб.

Операція передбачала одночасне застосування кількох тактичних прийомів. Українські підрозділи просувалися підземними комунікаціями, діяли на поверхні та завдавали ударів за допомогою безпілотників. Завдяки злагодженим діям вдалося зупинити спроби російських військ проникнути в тил українських захисників у районі Куп’янська.

Раніше Главред повідомляв, що в Краснодарському краї Росії прогриміла серія вибухів на тлі масованої атаки безпілотників. Про проліт БПЛА та роботу російської ППО повідомляли місцеві жителі та моніторингові канали.

Нагадаємо, серія вибухів прогриміла в російському Нижньокамську в Татарстані - місцеві жителі фіксували проліт хвилі безпілотників та активну роботу протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, Сили оборони України атакували Волгоград крилатими ракетами FP-5 "Фламінго". Зафіксовано влучання ракет у російське підприємство "Волгоградпромпроект", внаслідок чого виникла пожежа.

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Удари по Росії

Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.

Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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Володимир Зеленський Удари вглиб РФ
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