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Пєсков озвучив нову цинічну причину війни проти України: що заявили в Кремлі

Марія Николишин
30 жовтня 2026, 16:18
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Пєсков сказав, що припинення вогню нібито дасть перепочинок Україні.
Пєсков озвучив нову цинічну причину війни проти України: що заявили в Кремлі
Пєсков заявив про мету війни проти України / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Коротко:

  • Кремль виступає проти перемир'я, яке дасть перепочинок Україні
  • Удари по НПЗ Пєсков назвав темою для Києва та Вашингтона

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що країна-агресор Росія нібито веде так звану "СВО" для того, щоб позбавити Київ можливості завдавати ударів по країні. Про це він сказав у коментарі пропагандистським ЗМІ.

"Росія неодноразово говорила, що виступає проти припинення вогню, яке дасть перепочинок Україні", - заявив прес-секретар диктатора.

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Він також додав, що темою розмови між Києвом та Вашингтоном має стати поновлення ударів по російських НПЗ, які, мовляв, відбуваються всупереч проханню президента США Дональда Трампа.

Крім того, Пєсков заявив, що удари Києва по російських НПЗ не ставлять під питання проведення тристоронніх переговорів щодо України.

Пєсков озвучив нову цинічну причину війни проти України: що заявили в Кремлі
Російські НПЗ / Інфографіка: Главред

Що потрібно для замороження війни

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок говорив, що повноцінні переговори про завершення війни в Україні можливі за умови участі Європи, яка має надати Києву фінансові гарантії та домогтися від Росії запевнень щодо ненападу на європейські країни.

"Я зараз дуже обережно висловлююся щодо тимчасових прогнозів. Можу говорити лише про умови, які можуть допомогти заморозити війну. Зеленський сам каже, що Україні потрібне замороження. Це може статися лише в тому випадку, якщо до переговорного процесу повноцінно долучиться Європа", - наголосив він.

Крім того, на його думку, переговорний процес може тривати до кінця зими 2027 року.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ країни-агресора Росії Сергій Лавров цинічно заявив, що війна в Україні триватиме, ситуація буде тільки погіршуватися та ускладнюватися.

Президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним. Сторони обговорили припинення війни проти України та дипломатичні кроки для досягнення миру.

Водночас державний секретар США Марко Рубіо описав російсько-українську війну як боротьбу за Донбас, який Москва намагається захопити воєнним шляхом, а Україна відмовляється віддавати.

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Про персону: Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

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