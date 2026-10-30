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"Все це погано закінчиться": ексглава МЗС про зміни у США після виборів

Олексій Тесля
30 жовтня 2026, 18:53
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Володимир Огризко не виключає, що новий Конгрес може отримати вагомі важелі впливу на Дональда Трампа.
Трамп, Огризко
Володимир Огризко оцінив політичні перспективи Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНІАН

Головне із заяв Огризка:

  • Трампу можуть обмежити політичний простір для маневру
  • У нового Конгресу можуть з’явитися важелі впливу на Трампа

Керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко прокоментував питання про те, чи можна вважати втраченим для України стратегічне партнерство зі США.

"Американці для нас взагалі не втрачені, але втрачена адміністрація Трампа. Хоча, знову ж таки, якщо республіканці в новому Конгресі та Сенаті займатимуть більш адекватну позицію, усвідомлюючи, що зв’язки того чи іншого конгресмена або сенатора з Трампом шкодитимуть йому, то у Трампа буде дуже обмежене поле для маневру щодо його неадекватних дій", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

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За словами експерта, у Трампа залишаться величезні повноваження у сфері зовнішньої політики та політики безпеки, але для цього потрібні гроші.

"Новий Конгрес матиме вагомі важелі впливу на Трампа, бо якщо він хоче воювати, наприклад, в Ірані, для цього йому потрібні кошти. Якщо Конгрес не виділить Трампу грошей на це, то всі його плани виявляться марними. Для чергових зовнішньополітичних авантюр Трампу також знадобляться гроші. Якщо йому їх не даватимуть, він не зможе реалізовувати ці авантюри", - пояснив він.

Огризко додав, що після виборів у США дійсно багато чого зміниться, зокрема й для України.

"Хоча варто підкреслити, що наслідки виборів ми відчуємо не 4 листопада, а 3–4 січня, коли відбудеться перше засідання нового Конгресу та нового Сенату. Але вже з 4 листопада Трамп буде змушений враховувати зміни в політичній ситуації. Адже якщо без гальм рухатися далі за його нинішнім курсом, для Трампа все це закінчиться погано", - підсумував він.

Що може змінитися після виборів у США: прогноз експерта

Президент США Дональд Трамп, ймовірно, продовжить дотримуватися жорсткої лінії щодо України. Однак підсумки проміжних виборів до Конгресу можуть істотно змінити розстановку політичних сил і послабити його позиції. У разі перемоги демократів тиск на американського лідера посилиться, що може стати противагою його проросійському курсу й дозволить Україні розраховувати щонайменше на нейтральну позицію Вашингтона. Про це заявив політолог Петро Олещук.

За оцінкою експерта, успіх демократів на виборах може спровокувати серйозне загострення внутрішньополітичної боротьби в США. Республіканцям можуть загрожувати парламентські розслідування, ініційовані профільними комітетами Конгресу. Крім того, всередині самої Республіканської партії можуть активізуватися прихильники перегляду політичного курсу, особливо напередодні наступних президентських виборів.

Як повідомляв раніше Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа провела серію консультацій з європейськими союзниками та Києвом щодо введення обмежень на українські удари по російській енергетичній інфраструктурі. За даними джерел у ЗМІ, Білий дім нібито висунув ультиматум щодо можливості призупинення механізму PURL.

Раніше Дональд Трамп також висловив думку про нібито відповідальність української сторони за продовження бойових дій, заявивши, що мирну угоду слід було укласти раніше.

Нагадаємо, раніше Трамп зробив низку різких висловлювань на адресу Володимира Зеленського, звинувативши його в небажанні покласти край війні та порадивши українцям обрати нового президента. На думку Трампа, український лідер нібито мав можливість припинити конфлікт "багато-багато разів".

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Про персону: Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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