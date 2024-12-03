В Україні терміново посилили відключення світла: як діятимуть графіки

Укренерго екстрено оновило графіки відключень електроенергії на 3 грудня.

https://glavred.net/ukraine/v-ukraine-srochno-usilili-otklyucheniya-sveta-kak-budut-deystvovat-grafiki-10619501.html Посилання скопійоване

Відключення світла будуть жорсткішими / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Головне:

В Україні екстрено посилили графіки відключення світла

Графіки діятимуть до кінця доби відео дня

У вівторок, 3 грудня, в Україні посилили заходи обмежень електроенергії. Графіки відключень світла діятимуть до кінця доби. Про це повідомило Укренерго.

Для побутових споживачів у різний час доби діятиме одна та дві черги:

08:00 – 23:00 — дві черги відключень;

23:00 – 24:00 — одна черга відключень.

За даними Укренерго, для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 06:00 до 22:00.

У ДТЕК також зазначили, що графіки відключень на вечір оновили для Києва, Київської, Дніпропетровської та Одеської областей.

Енергетики наголосили, що заходи є тимчасовими та необхідними для відновлення стабільності енергопостачання після атак Росії по енергетичній інфраструктурі України. У компанії також додали, що актуальну інформацію про графіки відключень у регіонах можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго.

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - головне

Як повідомляв Главред, ворожі ракетні атаки 17 та 28 листопада завдали значних пошкоджень енергетиці України. Внаслідок цього по всій країні вимушено ввели графіки вимкнення світла.

Через непередбачувану ситуацію в енергосистемі графіки можуть змінюватися кілька разів на день.

Атаки РФ погіршили ситуацію в енергосистемі і збільшили ризик тривалих відключень світла взимку. Водночас представники енергетичної галузі запевнили, що Україна може подолати ці виклики і працює над відновленням обладнання.

Крім цього, нардеп Сергій Нагорняк вважає, що відновлення стабільної роботи енергосистеми займе кілька днів, але терміни можуть змінюватися залежно від пошкоджень.

Читайте також:

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред