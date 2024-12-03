В Україні терміново посилили відключення світла: як діятимуть графіки

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В Україні екстрено посилили графіки відключення світла
Графіки діятимуть до кінця добивідео дня
У вівторок, 3 грудня, в Україні посилили заходи обмежень електроенергії. Графіки відключень світла діятимуть до кінця доби. Про це повідомило Укренерго.
Для побутових споживачів у різний час доби діятиме одна та дві черги:
- 08:00 – 23:00 — дві черги відключень;
- 23:00 – 24:00 — одна черга відключень.
За даними Укренерго, для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 06:00 до 22:00.
У ДТЕК також зазначили, що графіки відключень на вечір оновили для Києва, Київської, Дніпропетровської та Одеської областей.
Енергетики наголосили, що заходи є тимчасовими та необхідними для відновлення стабільності енергопостачання після атак Росії по енергетичній інфраструктурі України. У компанії також додали, що актуальну інформацію про графіки відключень у регіонах можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго.
Відключення світла в Україні - головне
Як повідомляв Главред, ворожі ракетні атаки 17 та 28 листопада завдали значних пошкоджень енергетиці України. Внаслідок цього по всій країні вимушено ввели графіки вимкнення світла.
Через непередбачувану ситуацію в енергосистемі графіки можуть змінюватися кілька разів на день.
Атаки РФ погіршили ситуацію в енергосистемі і збільшили ризик тривалих відключень світла взимку. Водночас представники енергетичної галузі запевнили, що Україна може подолати ці виклики і працює над відновленням обладнання.
Крім цього, нардеп Сергій Нагорняк вважає, що відновлення стабільної роботи енергосистеми займе кілька днів, але терміни можуть змінюватися залежно від пошкоджень.
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Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
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