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Росія різко наростила удари по Україні: яке "слабке місце" виявив Кремль

Марія Николишин
30 жовтня 2026, 17:34
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Найвідчутніше ефективність ППО просіла в перші дні перебоїв, коли частка збитих цілей опускалася нижче 78%.
Росія різко наростила удари по Україні: яке 'слабке місце' виявив Кремль
РФ знайшла момент для посилення атак / колаж: Главред, фото: Військова частина 3017 Національної гвардії України, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Москва використала паузу в розвідданих США для зимової кампанії
  • Без супутникового зв'язку Україні важче збивати дрони й ракети

Країна-агресор Росія на 58% наростила кількість повітряних ударів по Україні, скориставшись тимчасовими обмеженнями в роботі супутникових систем Starlink і Starshield та перебоями в обміні розвідданими зі США. З 12 до 24 жовтня окупанти завдали близько 4003 ударів, тоді як за попередні 12 днів – 2527. Про це пише The Telegraph.

Аналітики не вважають такий сплеск збігом обставин. Дослідниця Інституту вивчення війни Катерина Шимків пов'язує його з розрахунком Кремля, який вирішив не гаяти вдалого моменту.

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"Україна покладається на розвідувальні дані, надані США, щоб отримувати сповіщення про російські ракетні удари. І Росія, ймовірно, прагнула скористатися перебоями в обміні розвідувальними даними, щоб полегшити свою зимову ударну кампанію та завдати більших втрат і збитків", - наголосила вона.

Росія різко наростила удари по Україні: яке 'слабке місце' виявив Кремль
Starlink / Інфографіка: Главред

Як перебої позначилися на ППО

Брак американських даних і швидкісного супутникового зв'язку безпосередньо позначився на роботі протиповітряної оборони: збивати цілі ставало дедалі складніше.

Якщо з 30 вересня до 11 жовтня Україна в середньому нейтралізувала 87% російських ракет і безпілотників, то з 12 до 23 жовтня цей показник опустився до 84,9%.

Найрізкіше падіння припало на перші дні перебоїв. 12 жовтня сили ППО знешкодили 150 із 184 повітряних цілей (81,5%), а наступної доби - 168 із 216, тобто лише 77,8%.

На що зробила ставку Росія

Паралельно ворог зробив ставку на ударні безпілотники, насамперед на реактивні моделі "Герань-4" і "Герань-5". До перебоїв зі зв'язком зафіксували 103 їхні запуски, а за наступний аналогічний період - уже 382, тобто майже вчетверо більше.

Зросло й використання класичних "Шахедів". За 12 днів до 12 жовтня Росія випустила близько 1939 дронів Shahed-136, а впродовж наступних 12 днів - 3219, що приблизно на 66% більше.

дрон
Дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред

Скільки дронів на місяць виробляє Росія

Радник президента України з оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов говорив, що Росія щомісяця виробляє до 3 тисяч ударних дронів типу "Шахед" і ще близько 700 безпілотників "Герань-5", накопичуючи ресурс для атак по Україні взимку.

За його словами, паралельно з нарощуванням випуску противник розробляє нові види озброєння, які планує виготовляти масово.

Йдеться про нові дешеві реактивні ракети, які Москва хоче отримати у великій кількості.

"Це десятки тисяч на рік вони планують", - наголосив Бескрестнов.

Сергій Бескрестнов
Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, У ніч на п’ятницю, 30 жовтня, російські війська атакували ракетами промислове підприємство у Кременчуцькому районі Полтавської області.

Також у ніч на 30 жовтня країна-агресор Росія атакувала Дніпро. Через ворожий удар без світла залишилися понад 350 тисяч абонентів у місті та прилеглих населених пунктах.

Увечері 29 жовтня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. У Дарницькому районі сталося влучання у складські будівлі, після чого виникла пожежа.

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Про джерело: The Telegraph

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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