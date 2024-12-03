Чи загрожує Запоріжжю наступ РФ: у Зеленського пояснили ситуацію

Що сказав Коваленко:
- РФ готується до наступальних дій у Запорізькій області
- Загрози самому Запоріжжю немає
- Не треба плутати Запоріжжя і Запорізьку область
Російські окупаційні війська готуються до наступальних дій у Запорізькій області. Проте наразі загрози безпосередньо місту Запоріжжю немає, оскільки у ворога не вистачає ресурсів для проведення подібних операцій. Про це заявив керівник Центру протидії при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко.
У своєму Telegram-каналі він написав про те, що Сили оборони готові до загострення ситуації на Запорізькому напрямку.
"Ворог дійсно готується до певних дій у Запорізькій області, до яких також готові Сили оборони", - сказав Коваленко.
Чи є загроза наступу на Запоріжжя
Також чиновник акцентував увагу на тому, що в окупантів не вистачає сил для наступу на Запоріжжя. Але експертам не слід плутати загрозу для Запорізького напрямку та самого міста.
"На жаль, я бачу, що деякі експерти в соцмережах грішать і постійно говорять про Запоріжжя, ще й перекручують слова інших військових. Бажано цього не робити", - наголосив Андрій Коваленко.
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Як повідомляв Главред, Росія планує розгорнути інформаційну кампанію щодо нібито наступу на Запоріжжя, раніше говорив Андрій Коваленко.
Але загроз самому місту немає.
Росія може готувати наступ у Запорізькій області, заявив представник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
Окупанти можуть планувати свої дії в південній частині регіону.
Окупанти можуть піти в наступ у районі Кам'янського - П'ятихаток. П'ятихаток Запорізької області на північ, написали журналісти РБК-Україна з посиланням на свої джерела. Завдання окупантів - підійти ближче до міста Запоріжжя.
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Хто такий Андрій Коваленко
Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.
За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.
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