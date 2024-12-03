Чи загрожує Запоріжжю наступ РФ: у Зеленського пояснили ситуацію

Сили оборони України готові до певних дій з боку ворога в Запорізькій області.

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Загрози Запоріжжю немає - ЦПД / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, DeepState

Що сказав Коваленко:

РФ готується до наступальних дій у Запорізькій області

Загрози самому Запоріжжю немає

Не треба плутати Запоріжжя і Запорізьку область

Російські окупаційні війська готуються до наступальних дій у Запорізькій області . Проте наразі загрози безпосередньо місту Запоріжжю немає, оскільки у ворога не вистачає ресурсів для проведення подібних операцій. Про це заявив керівник Центру протидії при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко.

У своєму Telegram -каналі він написав про те, що Сили оборони готові до загострення ситуації на Запорізькому напрямку.

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"Ворог дійсно готується до певних дій у Запорізькій області, до яких також готові Сили оборони", - сказав Коваленко.

Чи є загроза наступу на Запоріжжя

Також чиновник акцентував увагу на тому, що в окупантів не вистачає сил для наступу на Запоріжжя. Але експертам не слід плутати загрозу для Запорізького напрямку та самого міста.

"На жаль, я бачу, що деякі експерти в соцмережах грішать і постійно говорять про Запоріжжя, ще й перекручують слова інших військових. Бажано цього не робити", - наголосив Андрій Коваленко.

Ситуація в Запорізькій області - новини за темою:

Як повідомляв Главред , Росія планує розгорнути інформаційну кампанію щодо нібито наступу на Запоріжжя , раніше говорив Андрій Коваленко.

Але загроз самому місту немає.

Росія може готувати наступ у Запорізькій області , заявив представник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Окупанти можуть планувати свої дії в південній частині регіону.

Окупанти можуть піти в наступ у районі Кам'янського - П'ятихаток. П'ятихаток Запорізької області на північ, написали журналісти РБК-Україна з посиланням на свої джерела. Завдання окупантів - підійти ближче до міста Запоріжжя.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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