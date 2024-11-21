Звернення Путіна та удар ракетою 'Ліщина': головні новини України (дайджест)

Новини України станом на 22:00: головні події дня, що охоплюють військову обстановку, дипломатичні заяви та ключові внутрішньополітичні рішення.

https://glavred.net/ukraine/obrashchenie-putina-i-udar-raketoy-oreshnik-glavnye-novosti-ukrainy-daydzhest-10616432.html Посилання скопійоване

Головні новини України станом на 22:00 21 листопада / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео, t.me/Zaluzhnui, ДСНС України

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда :

У РФ злітали МіГ-31К і Ту-95 та запустили ракети по Україні: що відомо

У ніч на 21 листопада по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Причина - зліт ворожих МіГ-31К - носіїв ракет "Кинджал" - і бомбардувальників Ту-95МС. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики.

У четвер, 21 листопада за вказівкою "Укренерго" застосовуються екстрені вимкнення світла в 4 областях України та місті Київ. Про це повідомила компанія ДТЕК у Telegram.

відео дня

Екстрені відключення діятимуть окрім столиці ввели в дію в Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Вибухи у Дніпрі: РФ атакувала промислове підприємство, спалахнули пожежі

У ніч на четвер, 21 листопада, по всій Україні було оголошено повітряну тривогу - країна-агресор РФ завдала ракетного удару по Україні. Вибухи прогриміли в Дніпрі - під удар потрапило промислове підприємство.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, з раннього ранку країна-агресор РФ масовано атакувала область. Інформація про наслідки уточнюється.

Удар Storm Shadow по Курщині: ЗСУ вдарили по командуванню РФ - Forbes

Уранці 20 листопада Повітряні сили України випустили 10 крилатих ракет Storm Shadow по цілі в Курській області Росії. Мішенню міг бути командний пункт, розташований у Мар'їно.

Як пишуть журналісти Forbes, оскільки атака була масштабною, ціль, ймовірно, була укріпленою. Ракети Storm Shadow якраз розробляли для знищення укріплених споруд, таких як підземні бункери.

РФ запустила міжконтитентальну балістичну ракету: стали відомі деталі ранкового удару

Країна-агресор Росія вранці в четвер, 21 листопада, запустила по Україні низку ракет. Зокрема, загарбники запустили міжконтитентальну балістичну ракету з Астраханської області РФ.

Було атаковано місто Дніпро - там пошкоджено підприємства та критичну інфраструктуру. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Угорщина боїться ядерного удару РФ: біля кордону з Україною готують системи ППО

Міністр оборони Угорщини Крістоф Шалай-Бобровницький розпорядився розгорнути системи протиповітряної оборони в найближчих до кордону з Україною районах країни.

Про це він повідомив на Facebook і пояснив причину такого рішення. За його словами, Угорщина боїться, що дозвіл від США на нанесення ударів американським озброєнням углиб країни-агресора Росії нібито може спровокувати Кремль.

"Броня просто не доїжджає": військовий назвав проблему армії РФ на Покровському напрямку

Російські окупанти використовують на Покровському напрямку піхоту замість бронетехніки. Піхотні підрозділи зараз здійснюють атаки без залучення бронетехніки через активне застосування українськими військовими безпілотників.

Про це розповів військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади з позивним "Гусь" в ефірі телеканалу "Київ24". Він описав нинішню ситуацію на цій ділянці фронту в Донецькій області.

Вдарить сильний мороз: у яких областях знизиться температура і буде сніг

Погода в Україні в п'ятницю, 22 листопада, відзначиться сильним вітром. Також багато областей нашої держави накриють опади у вигляді снігу та дощу.

Опади в п'ятницю будуть у західних, північних та багатьох центральних областях. Про це попередила синоптик Наталка Діденко.

Постраждалі та руйнування в Дніпрі: що відомо про наслідки ракетного удару

Уранці 21 листопада країна-агресор Росія атакувала місто Дніпро ракетами. У МВС України повідомили оновлену інформацію про наслідки ворожого удару з повітря.

Відомо вже про двох людей, які постраждали від атаки окупантів. Окрім цього в місті зафіксовано руйнування. Пошкоджень зазнав центр реабілітації для людей з інвалідністю, на території приватного сектору виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку.

РФ вдарила по Кривому Рогу: 15 поранених, серед них - діти

Уранці в четвер, 21 листопада, російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг. Постраждали 15 осіб, зокрема двоє підлітків. Є руйнування.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, 17-річного хлопця госпіталізовано. Ще одному 16-річному юнакові допомогу було надано на місці. Загалом госпіталізовано 9 осіб.

Наказали мовчати: Захарова осоромилася через удар РФ міжконтинентальною ракетою

Під час атаки України в четвер, 21 листопада, країна-агресор Росія запустила міжконтитентальну балістичну ракету з Астраханської області. Однак після цього в Кремлі чомусь вирішили всіляко уникати коментарів з цього приводу.

Доказом цього є те, що просто під час брифінгу Міністерства закордонних справ РФ прессекретареві Марії Захаровій зателефонували "згори" і сказали таке: "Маша, удари балістичними ракетами, про що заборонили говорити, (наказ - Главред) дійсний ще".

Хоча, вочевидь, ця вказівка мала залишатися поза вухами присутніх на брифінгу, Захарова зробила так, що це почули всі, адже забула відійти від мікрофона.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар Росії по Дніпру. Як відомо, сьогодні вранці Росія запустила по місту міжконтинентальну балістичну ракету та вісім ракет іншого типу.

За його словами, ворог боїться настільки, що застосовує вже нові ракети.

РФ вдарила міжконтинентальною ракетою по Україні: відома мета Кремля

Росія вперше застосувала міжконтинентальну балістичну ракету РС-26 "Рубеж", яка може нести ядерний заряд для удару по території України. Ця атака стала черговим прикладом ескалації війни та порушення міжнародного права.

Главред зібрав головне, що варто знати про удар, імовірно, ракетою "Рубеж" по Дніпру.

Можуть запускати і з води, і з землі: скільки у РФ міжконтинентальних балістичних ракет

Російські окупанти почали бити по Україні міжконтинентальними балістичними ракетами. Під цим обстрілом опинився Дніпро. Defense Express назвало кількість міжконтинентальних балістичних ракет, якими може володіти РФ.

Зазначається, що на початок 2024 року Росія мала 521 міжконтинентальну балістичну ракету наземного та морського базування. Окупанти накопичували їх протягом двох десятків років.

"Використовує ту саму ракету": генерал США назвав наступну ціль РФ для удару "Рубежем"

Удар по Дніпру, ймовірно, є "попередженням" для України. Рішення Росії використати міжконтинентальну балістичну ракету для атаки по Дніпру може бути сигналом готовності агресора застосувати цю зброю і проти Києва. Про це заявив генерал-майор США у відставці Марк МакКарлі в коментарі CNN.

Україна може отримати ядерну зброю від США: у Зеленського зробили заяву

У виданні Daily Mail нещодавно з'явилася стаття, в якій припустили, що США можуть надати Україні ядерну зброю для забезпечення її безпеки. Однак в Офісі Президента України наголосили, що метою є не отримання ядерної зброї, а остаточне завершення війни та встановлення безпеки через ліквідацію Росії як агресора. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 каналу.

Залужний виступив із гучною заявою: "Третя світова війна вже почалася"

Третя світова війна вже почалася. У цьому переконаний посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Про це він особисто заявив під час виступу на церемонії нагородження УП-100.

Таку думку він висловив на тлі того, як РФ прямо залучила своїх союзників у війну проти України.

З 1 грудня Кабінет міністрів змінить підходи до звільнення співробітників від мобілізації. Нововведення торкнуться правил присвоєння підприємствам статусу "критично важливого", врахування рівня зарплат, а також регіональних і галузевих критеріїв. Про це повідомив заступник міністра економіки Віталій Кіндратієв в інтерв'ю Forbes Ukraine.

Зміни буде внесено до постанови №76. За словами заступника міністра, текст документа вже доопрацьовується і найближчим часом буде підписаний урядом.

Втратили 700 тисяч осіб: британська розвідка оцінила армію РФ через 1000 днів війни

За 1000 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну війська РФ зазнали значних змін. За цей час кількість загиблих і поранених військових склала понад 700 тисяч осіб. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

За даними військових, перед вторгненням Росія намагалася створити сучасні професійні збройні сили, здатні до проведення складних операцій. Однак після 1000 днів війни російські сухопутні війська значно відрізняються від тих, що вторглися в Україну.

В Україні вимикатимуть світло протягом 16 годин: графіки відключень на 22 листопада

У п'ятницю, 21 листопада, в Україні діятимуть графіки відключень електроенергії. Світло українцям вимикатимуть із 6:00 до 22:00. Про це повідомило Укренерго.

За даними компанії, обмеження електропостачання застосовуватимуть у різних обсягах. З 6:00 до 7:00 і з 18:00 до 22:00 діятиме одна черга відключень, а з 7:00 до 18:00 - дві черги.

Удар РФ міжконтинентальною ракетою по Дніпру: Путін виступив із терміновим зверненням

У четвер, 21 листопада, Росія завдала удару по Дніпру балістичною ракетою в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні. Про це заявив диктатор Володимир Путін у своєму терміновому зверненні.

Він повідомив, що під час ранкової атаки на Дніпро, росіяни застосували ракету середньої дальності "Ліщина".

Потужна хуртовина, снігопади та вітер: на Україну налетить штормова погода

Погода в Україні 22 листопада буде сніжною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У більшості областей синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпеки. Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних і комунальних підприємств, порушення руху транспорту. Цього дня будуть хуртовини, сильний сніг, ожеледиця та штормовий вітер.

РФ атакувала Україну ракетою "Орешник": що відомо про російську "вундервафлю"

Російський диктатор Володимир Путін під час свого звернення до росіян зазначив, що Росія вдарила по Дніпру новітньою ракетою середньої дальності "Орешник". Про те, що відомо про ракету "Орешник" розповіли аналітики видання Defence Express.

Зазначається, що у відкритому доступі немає жодної інформації про російську ракету під назвою "Орешник". Зате є підстави вважати, що кремлівський режим має звичку вигадувати назви для різних "вундерваффе".

"РФ деградувала до стану КНДР": у МЗС зробили заяву про удар по Дніпру

Україна потребує конкретних дій від своїх міжнародних партнерів, особливо після удару Росії міжконтинентальною ракетою по Дніпру. Над країною необхідно зміцнити повітряний щит. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред