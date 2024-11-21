РФ вдарила по Кривому Рогу: 15 поранених, серед них - діти

Унаслідок російської атаки частково зруйновано адмінбудівлю. Пошкоджено дві житлові двоповерхівки.

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Наслідки атаки на Кривий Ріг показали в ОВА / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

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РФ атакувала Кривий Ріг

Постраждали 15 осіб, є руйнування

Вранці у четвер, 21 листопада, російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг. Постраждали 15 осіб, зокрема двоє підлітків. Є руйнування.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, 17-річного хлопця госпіталізовано. Ще одному 16-річному юнакові допомогу було надано на місці. Загалом госпіталізовано 9 осіб.

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Раніше повідомлялося, що постраждав 32-річний чоловік і 24-річна жінка. Вони перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.

У Кривому Розі є руйнування після атаки / t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки атаки на Кривий Ріг / t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки атаки на Кривий Ріг / t.me/dnipropetrovskaODA

Унаслідок російської атаки частково зруйновано адмінбудівлю. Пошкоджено дві житлові двоповерхівки.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул також повідомляв про "приліт" в адміністративну будівлю.

За попередньою інформацією, пошкоджено близько 10 житлових будинків.

Ракетний удар по Дніпру 21 листопада 2024 року

Як повідомляв Главред, у ніч на четвер, 21 листопада, по всій Україні було оголошено повітряну тривогу - країна-агресор РФ завдала ракетного удару по Україні.

Вибухи прогриміли в Дніпрі - під удар потрапило промислове підприємство. Пізніше мер Дніпра Борис Філатов уточнив, що внаслідок обстрілу постраждала будівля центру реабілітації інвалідів. Там зруйновано котельню, вибито вікна.

За даними МВС, відомо вже про двох людей, які постраждали від атаки окупантів.

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