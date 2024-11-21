Угорщина боїться ядерного удару РФ: біля кордону з Україною готують системи ППО

Головні тези:
- Дозвіл на удари по Росії загострив ситуацію
- Угорщина посилить ППО у східних районах країни
Міністр оборони Угорщини Крістоф Шалай-Бобровницький розпорядився розгорнути системи протиповітряної оборони у найближчих до кордону з Україною районах країни.
Про це він повідомив на Facebook та пояснив причину такого рішення. За його словами, Угорщина боїться, що дозвіл від США на нанесення ударів американським озброєнням вглиб країни-агресора Росії нібито може спровокувати Кремль.
Шалай-Бобровницький нагадав про затвердження кремлівським диктатором Володимиром Путіним оновленої ядерної доктрини, що передбачає розширення можливих умов застосування ядерної зброї.
Тож тепер Угорщина готується посилити східну частину країни засобами ППО через те, що війна в Україні "увійшла у найнебезпечнішу фазу".
Дозвіл на удари по Росії - що відомо
Нагадаємо, президент США Джозеф Байден надав Україні дозвіл на використання ракет ATACMS для ударів вглиб РФ більш як на 300 кілометрів. А згодом з'ясувалося, що у цьому питанні він радився з Дональдом Трампом, який підтримав це рішення, адже його політика будується на силі.
Згодом прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також почав відмовлятися від обережності і в своїх заявах натякав, що те, коли ракети Storm Shadow зможуть використовувати в Україні - лише питання часу. Найімовірніше, США вже також зняли обмеження і на їх використання.
Раніше також Главред писав, що не усі іноземні лідери підтримали рішення Штатів щодо дозволу на удари по Росії. У Туреччині його вважають неправильним. Реджеп Таїп Ердоган боїться ескалації війни.
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Хто такий Крістоф Шалай-Бобровницький?
Крістоф Шалай-Бобровницький - угорський дипломат і політик, який був послом Угорщини у Великій Британії з 2016 по 2022 рік. Він вручив свої вірчі грамоти Єлизаветі II 15 листопада 2016 року в Букінгемському палаці. З 2022 року він є міністром оборони Угорщини, пише Вікіпедія.
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