Угорщина боїться ядерного удару РФ: біля кордону з Україною готують системи ППО

В Угорщині побоюються ескалації через надання Україні дозволу на удари вглиб Росії.

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В Угорщині вважають, що війна в Україні загострилась / Колаж: Главред, фото: US Army, facebook.com/szalay.bobrovniczky.kristof

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Дозвіл на удари по Росії загострив ситуацію

Угорщина посилить ППО у східних районах країни

Міністр оборони Угорщини Крістоф Шалай-Бобровницький розпорядився розгорнути системи протиповітряної оборони у найближчих до кордону з Україною районах країни.

Про це він повідомив на Facebook та пояснив причину такого рішення. За його словами, Угорщина боїться, що дозвіл від США на нанесення ударів американським озброєнням вглиб країни-агресора Росії нібито може спровокувати Кремль.

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Шалай-Бобровницький нагадав про затвердження кремлівським диктатором Володимиром Путіним оновленої ядерної доктрини, що передбачає розширення можливих умов застосування ядерної зброї.

Ядерна зброя / Інфографіка: Главред

Тож тепер Угорщина готується посилити східну частину країни засобами ППО через те, що війна в Україні "увійшла у найнебезпечнішу фазу".

Дозвіл на удари по Росії - що відомо

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден надав Україні дозвіл на використання ракет ATACMS для ударів вглиб РФ більш як на 300 кілометрів. А згодом з'ясувалося, що у цьому питанні він радився з Дональдом Трампом, який підтримав це рішення, адже його політика будується на силі.

Згодом прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також почав відмовлятися від обережності і в своїх заявах натякав, що те, коли ракети Storm Shadow зможуть використовувати в Україні - лише питання часу. Найімовірніше, США вже також зняли обмеження і на їх використання.

Раніше також Главред писав, що не усі іноземні лідери підтримали рішення Штатів щодо дозволу на удари по Росії. У Туреччині його вважають неправильним. Реджеп Таїп Ердоган боїться ескалації війни.

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Хто такий Крістоф Шалай-Бобровницький? Крістоф Шалай-Бобровницький - угорський дипломат і політик, який був послом Угорщини у Великій Британії з 2016 по 2022 рік. Він вручив свої вірчі грамоти Єлизаветі II 15 листопада 2016 року в Букінгемському палаці. З 2022 року він є міністром оборони Угорщини, пише Вікіпедія.

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