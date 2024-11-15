Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Використовують спеціальні ковдри": війська РФ змінили тактику на фронті - ЗСУ

Юрій Берендій
15 листопада 2024, 17:27
1076
Російські окупанти намагаються зайти в тил підрозділам Сил оборони в часовому Яру, застосовуючи спецзасоби, наголосили в 24 ОМБр імені короля Данила.
'Використовують спеціальні ковдри': війська РФ змінили тактику на фронті - ЗСУ
Війська РФ змінили тактику для наступу на Часів Яр - що відомо / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти

Коротко:

  • Росіяни змінили тактику наступу на Часів Яр
  • Ворог пересувається вночі, використовуючи спецзасоби

У районі Часового Яру ворог продовжує робити спроби перетнути канал Сіверський Донець — Донбас, який є важливою лінією оборони ЗСУ. Російські загарбники намагаються діяти в темряві та використовують спецзасоби, щоб обійти українські позиції і зайти в тил. Про тактику окупантів розповів в ефірі "Суспільне новини" представник 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрій Полухін.

За його словами, ситуація у районі Часового Яру залишається непростою, ворог продовжує спроби перетинати канал Сіверський Донець — Донбас, обстрілює міста та його околиці.

відео дня

Для перетину каналу окупанти застосовують тактику малих піхотних груп. І вона, за словами Полухіна, є для ворога однією з найефективніших.

"Мікрорайон Канал, який був окупований влітку, практично зруйнований. Накопичити там великі сили неможливо, також противник там не має можливості хоч якось проїхати технікою і, звісно, немає навіть мови про те, щоб він міг перетнути канал технікою", — повідомив Полухін.

Зараз противник намагається використовувати диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) для непомітного проникнення в тил українських позицій.

Для цього окупанти ретельно маскуються і переважно діють у сутінках або вночі.

"Використовуючи спеціальні плащі або ковдри, які поглинають їхній тепловий сигнал від наших дронів та тепловізорів", — уточнив представник 24 ОМБр.

Однак, якщо їм вдається закріпитися в руїнах будівлі, вони залишаються ізольованими. До них неможливо підійти, доставити постачання чи надати підкріплення, зазначив Полухін.

'Використовують спеціальні ковдри': війська РФ змінили тактику на фронті - ЗСУ
Що відомо про Часів Яр / Інфографіка: Главред

Бої за Часів Яр - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у районі Часового Яру та на Сіверському напрямку російські війська активно накопичують сили та резерви, що може свідчити про ймовірне відновлення інтенсивних боїв і штурмів на цих ділянках. Про це повідомила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

За її словами, у районі Часового Яру в Донецькій області тривають запеклі бої, де малі штурмові групи противника намагаються перетнути мікрорайон Канал.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов зазначив, що окупанти продовжують чинити тиск на українські позиції поблизу Часового Яру та прагнуть оточити угруповання ЗСУ.

Інші новини:

Часів Яр

Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади.

Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях.

Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Часів Яр
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
За адміністрації Трампа війна в Україні закінчиться швидше, - Зеленський

За адміністрації Трампа війна в Україні закінчиться швидше, - Зеленський

18:06Україна
Україну очікує різка зміна погоди: синоптик Птуха попередила про снігопади та мороз

Україну очікує різка зміна погоди: синоптик Птуха попередила про снігопади та мороз

17:40Синоптик
Україна пошкодила два кораблі у Каспійську: розвідка Британії оцінила атаку по РФ

Україна пошкодила два кораблі у Каспійську: розвідка Британії оцінила атаку по РФ

17:36Україна
Реклама

Популярне

Більше
Велике поповнення авіації: Україна посилила позиції в небі - Романенко

Велике поповнення авіації: Україна посилила позиції в небі - Романенко

Налетять хуртовини, буде багато снігу: в Україні вдарить похолодання – стали відомі дати

Налетять хуртовини, буде багато снігу: в Україні вдарить похолодання – стали відомі дати

Путініста Філіпа Кіркорова оголосили в розшук у РФ - що він витворив

Путініста Філіпа Кіркорова оголосили в розшук у РФ - що він витворив

Гороскоп на завтра 16 листопада: Близнюкам - сюрпризи, Козерогам - несподіваний дохід

Гороскоп на завтра 16 листопада: Близнюкам - сюрпризи, Козерогам - несподіваний дохід

У Британії трапилася подія, яка може примирити Гаррі та Чарльза

У Британії трапилася подія, яка може примирити Гаррі та Чарльза

Останні новини

18:06

За адміністрації Трампа війна в Україні закінчиться швидше, - Зеленський

18:01

До Чорної п'ятниці Київстар ТБ запустила промокампанію: що очікувати глядачам

17:55

Співачка Анна Трінчер реалізувала мрію дівчинки, батьки якої загинули під час ракетного обстрілу

17:51

Водіям на замітку: де не можна паркувати авто - загрожуватиме великий штраф

17:36

Україна пошкодила два кораблі у Каспійську: розвідка Британії оцінила атаку по РФ

Україну очікує різка зміна погоди: синоптик Птуха попередила про снігопади та морозУкраїну очікує різка зміна погоди: синоптик Птуха попередила про снігопади та мороз
17:27

"Використовують спеціальні ковдри": війська РФ змінили тактику на фронті - ЗСУ

17:13

Одразу мінус 10 років: 3 правила від дизайнера, як виглядати молодшеВідео

16:52

Плакала дві доби: Єфросиніна зробила інтимне зізнання

16:36

Шольц уперше за два роки провів переговори з Путіним: ЗМІ розкрили деталі

Реклама
16:31

Чи можуть відібрати водійські права за ігнорування повістки: відповідь Міноборони

16:22

Загроза вторгнення РФ у Чернігівську область: в ЦПД зробили важливу заяву

16:11

Почнеться "чорна смуга": що не можна робити 16 листопада - прикмети

16:10

Як засолити сало в банці: таємна добавка здивує вражаючим результатомВідео

15:48

Путін і Шольц планують провести телефонну розмову вперше за два роки - Bloomberg

15:37

Стрілянина на Київщині: представник ТЦК, ймовірно, відкрив вогонь по чоловікуВідео

15:17

Бунт проти договору з РФ: в Абхазії нові протести, люди увірвались в парламент

15:12

Працює безвідмовно: для чого досвідчені господині тримають на кухні банку з оцтомВідео

15:06

П'ять порад для успішного пошуку автозапчастин в інтернеті новини компанії

14:56

Яким буде курс долара в 2025 році: українцям дали невтішний прогноз

14:35

Путін "наставить роги": Трампу доведеться постачати Україні більше зброї - Коваленко

Реклама
14:33

В Раді заявили про підготовку масштабної реформи ТЦК та СП: що зміниться

14:26

Спіймати удачу за хвіст: як правильно загадати бажання на Новий рік 2025

14:25

КНДР готується масово виготовляти дрони: у Reuters сказали, як Путін допоміг Кім Чен Ину

14:07

Симпатія Трампа до Путіна: в США хочуть разом з РФ протистояти Китаю - Жданов

13:55

Порошенко може стати найбагатшим олігархом ще під час війни - експерт

13:46

Телеканал 2+2 розпочав зйомки новорічного комедійного детективу "Бісова пательня"

13:38

Путін може розвалити НАТО за 24 години, Трамп буде берегти РФ: Жданов спантеличив заявою

13:22

Дмитро Монатік ненавмисно розкрив стать майбутньої дитини - деталі

13:17

Голодні діти та психотропи: скандал у спецзакладі на Тернопільщині отримав продовження

13:14

Уряд оновлює критерії бронювання: коли почне діяти новий порядок

13:09

Налетять хуртовини, буде багато снігу: в Україні вдарить похолодання – стали відомі дати

13:08

Польські фермери анонсували нове блокування кордону: яка ситуація зараз

13:02

Путін видав розпорядження по Курщині: окупанти нависли над Суджею - Згурець

12:58

"Не у всіх казок щасливий фінал": розкішна Боржемська зробила нову заяву

12:52

Не бачити удачі цілий рік: що не можна робити на Різдво – суворі заборони

12:45

Перехід кордону військовими РФ на Чернігівщині: в ДПСУ зробили важливу заяву

12:12

"Блювотний рефлекс": маму путіністки Наташі Корольової зацькували в РФ

12:06

Велике поповнення авіації: Україна посилила позиції в небі - Романенко

11:52

Потепління накриє Україну: у яких областях буде +11 градусів

11:38

Масований удар по Одесі: Зеленський розповів, як зупинити російський терор

Реклама
11:32

Байден поїхав до Латинської Америки на зустріч із Сі Цзіньпіном: про що говоритимуть

11:25

Прорив окупантів з бронетехнікою до Куп'янська: в ЗСУ розкрили деталі боїв

11:03

Яким людям пасує чорний колір: стиліст дала неочікувану відповідь

10:55

Китайський гороскоп на завтра 16 листопада: Свиням - ревнощі, Кроликам - важка ситуація

10:48

2 обласні центри під великою загрозою: стали відомі найближчі цілі РФ

10:42

Передавав плани операцій Росії: підполковник ССО виявився "кротом" ГРУ

10:31

Чому не вистачає місця на Андроїді: напрочуд простий спосіб збільшити пам'ять

10:25

Введення в Україну іноземних військ: Жданов спрогнозував, чи можливий сценарій

10:02

Армія РФ пішла у наступ з технікою на Курщині, переміщуються ночами: деталі

10:00

РФ атакувала Одещину двома ракетами і 29 дронами: скільки вдалося збити ППОФото

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти