'Використовують спеціальні ковдри': війська РФ змінили тактику на фронті - ЗСУ

Російські окупанти намагаються зайти в тил підрозділам Сил оборони в часовому Яру, застосовуючи спецзасоби, наголосили в 24 ОМБр імені короля Данила.

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Війська РФ змінили тактику для наступу на Часів Яр - що відомо / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти

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Росіяни змінили тактику наступу на Часів Яр

Ворог пересувається вночі, використовуючи спецзасоби

У районі Часового Яру ворог продовжує робити спроби перетнути канал Сіверський Донець — Донбас, який є важливою лінією оборони ЗСУ. Російські загарбники намагаються діяти в темряві та використовують спецзасоби, щоб обійти українські позиції і зайти в тил. Про тактику окупантів розповів в ефірі "Суспільне новини" представник 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрій Полухін.

За його словами, ситуація у районі Часового Яру залишається непростою, ворог продовжує спроби перетинати канал Сіверський Донець — Донбас, обстрілює міста та його околиці.

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Для перетину каналу окупанти застосовують тактику малих піхотних груп. І вона, за словами Полухіна, є для ворога однією з найефективніших.

"Мікрорайон Канал, який був окупований влітку, практично зруйнований. Накопичити там великі сили неможливо, також противник там не має можливості хоч якось проїхати технікою і, звісно, немає навіть мови про те, щоб він міг перетнути канал технікою", — повідомив Полухін.

Зараз противник намагається використовувати диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) для непомітного проникнення в тил українських позицій.

Для цього окупанти ретельно маскуються і переважно діють у сутінках або вночі.

"Використовуючи спеціальні плащі або ковдри, які поглинають їхній тепловий сигнал від наших дронів та тепловізорів", — уточнив представник 24 ОМБр.

Однак, якщо їм вдається закріпитися в руїнах будівлі, вони залишаються ізольованими. До них неможливо підійти, доставити постачання чи надати підкріплення, зазначив Полухін.

Що відомо про Часів Яр / Інфографіка: Главред

Бої за Часів Яр - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у районі Часового Яру та на Сіверському напрямку російські війська активно накопичують сили та резерви, що може свідчити про ймовірне відновлення інтенсивних боїв і штурмів на цих ділянках. Про це повідомила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

За її словами, у районі Часового Яру в Донецькій області тривають запеклі бої, де малі штурмові групи противника намагаються перетнути мікрорайон Канал.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов зазначив, що окупанти продовжують чинити тиск на українські позиції поблизу Часового Яру та прагнуть оточити угруповання ЗСУ.

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Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

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