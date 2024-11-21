Вибухи у Дніпрі: РФ атакувала промислове підприємство, спалахнули пожежі

Країна-агресор РФ масовано атакувала Дніпропетровську область із самого ранку.

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РФ атакувала Дніпро ракетами / Колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

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У Дніпрі прогриміли вибухи

Атаковано промислове підприємство

У місті спалахнули дві пожежі

У ніч на четвер, 21 листопада, по всій Україні було оголошено повітряну тривогу - країна-агресор РФ завдала ракетного удару по Україні. Вибухи прогриміли в Дніпрі - під удар потрапило промислове підприємство.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, з раннього ранку країна-агресор РФ масовано атакувала область. Інформація про наслідки уточнюється.

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"Наразі відомо про пошкодження промислового підприємства в Дніпрі. Також у місті сталися дві пожежі", - йдеться у повідомленні.

Оновлено. Мер Дніпра Борис Філатов уточнив, що внаслідок обстрілу постраждала будівля центру реабілітації інвалідів. Там зруйновано котельню, вибито вікна.

Уламок збитої ракети в Дніпрі повис просто на дротах:

Уламок збитої ракети / Фото: соцмережі

Вночі окупанти також обстрілювали Нікопольщину - райцентр, Покровську та Красногригорівську громади. Ворог застосовував артилерію та РСЗВ "Град". Люди не постраждали.

​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​ ​

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

У ніч на 21 листопада по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Причина - зліт ворожих МіГ-31К - носіїв ракет "Кинджал" - і бомбардувальників Ту-95МС. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики. Близько 06:39 ракети увійшли в повітряний простір України.

Главред писав, що вранці 20 листопада посольства США, Іспанії, Італії та Греції в Києві ухвалили рішення тимчасово закрити свої офіси в середу, 20 листопада. Причина - отримання "конкретної" інформації про можливу "велику" повітряну атаку на столицю України.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, що росіяни підготувалися до обстрілів у холодну пору року. Вони давно накопичили ракети, підготували авіацію і флот.

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