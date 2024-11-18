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ЗМІ заявили про дозвіл бити Storm Shadow по РФ, але потім змінили повідомлення

Анна Ярославська
18 листопада 2024, 11:57
215
Опублікований матеріал присвячений дозволу Джо Байдена українським військам завдавати ударів углиб території РФ за допомогою американських ракет ATACMS.
Ракета Storm Shadow, прапори США і Британії
Le Figaro змінило текст про нібито дозвіл Великої Британії та Франції бити їхніми ракетами по РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот, pixabay.com

Коротко:

  • Le Figaro змінило публікацію про нібито дозвіл бити по РФ ракетамиStorm Shadow
  • Тепер у статті йдеться лише про розмови з приводу такого дозволу

Французьке видання Le Figaro змінило текст повідомлення від 17 листопада, в якому стверджувалося, що Франція та Велика Британія слідом за США дозволили Україні використовувати свої далекобійні ракети SCALP/Storm Shadow для ударів по території Росії.

"Французи і британці дозволили Україні завдати удару вглиб російської території, використовуючи свої ракети SCALP/Storm Shadow", - писало Le Figaro 17 листопада.

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Станом на ранок понеділка, 18 листопада, ця фраза змінена і звучить так: "У канцеляріях уже вирували дебати про дозвіл на використання західних ракет проти російської території. Еммануель Макрон висловився за це під час державного візиту до Німеччини в травні 2024 року".

Видання не наводить інших подробиць, а також джерел інформації.

Загалом матеріал присвячений дозволу президента США Джо Байдена українським військам наносити удари вглиб території РФ за допомогою американських ракет ATACMS.

"Це рішення означає серйозну зміну в проведенні операцій українських сил, які, як кажуть, мають більше американських ракет, ніж франко-британських", - зазначає Le Figaro.

Станом на ранок понеділка цього речення в тексті також немає.

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики
Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики / Інфографіка Главреда

Далекобійні удари по Росії - останні новини

Главред писав, що президент США Джо Байден вперше дозволив використання Україною наданих США ракет великої дальності для ударів углиб країни-агресора Росії. Про це ввечері 17 листопада повідомило видання The New York Times із посиланням на офіційних осіб США.

Видання пише, що тепер ЗСУ зможуть використовувати ракетні системи ATACMS із дальністю до 306 км. Таке рішення Джо Байдена за два місяці до вступу на посаду Дональда Трампа сприймають як відповідь Росії на залучення військ із КНДР.

За даними британського агентства Reuters, Україна планує завдати ударів по території РФ за допомогою американських далекобійних ракет уже найближчими днями.

Як пише Axios із посиланням на джерела, Україні дозволили завдавати удари лише по Курщині.

Колишній спецпредставник США на переговорах з Україною Курт Волкер заявив, що, обмежуючи дальність застосування Україною американської зброї, США невиправдано накладали односторонні обмеження на самооборону України. За його словами, дозвіл американської адміністрації на використання зброї для ударів по цілях у глибині російської території скасовує політичне рішення, яке ніколи не повинно було ухвалюватися.

Інші новини:

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю

Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини.

Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90.

Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети".

Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar.

Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer.

Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери.

Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне.

"Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ.

"Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження.

Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ.

"Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї.

Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії.

"Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона.

Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю.

"Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона.

Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

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