Вдарить сильний мороз: у яких областях знизиться температура і буде сніг

Ви дізнаєтеся:
- У яких областях знизиться температура і буде сніг
- Коли Україну накриє сильний вітер
Погода в Україні у п’ятницю, 22 листопада, відзначиться сильним вітром. Також багато областей нашої держави накриють опади у вигляді снігу та дощу.
Опади у п’ятницю будуть у західних, північних та багатьох центральних областях. Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко.
"22 листопада сніг, десь дощ, пройдуть на заході, півночі та в багатьох центральних областях. На сході та півдні завтра без опадів. Особливість завтрашнього дня – сильний вітер", – зазначила синоптикиня.
Вона розповіла, що температура повітря вночі буде триматися на рівні від 0 до …-5 градусів, вдень буде від 0 до +4 градусів. На півдні очікується +4…+9 градусів.
Погода в Києві 22 листопада
У Києві 22 листопада очікується сніг, мокрий сніг, ввечері можливий дощ. У столиці також буде сильний вітер.
Вночі температура повітря триматиметься на рівні 0,-2 градуси, вдень +4 градуси.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що Київ засипало снігом – синоптики розповіли, чого чекати від погоди сьогодні, 21 листопада. В Укргідрометцентрі оголосили на 21 листопада перший рівень небезпеки (жовтий).
Також Главред повідомляв, що будуть сніг, ожеледь і морози – в Україні серйозно зіпсується погода. Упродовж тижня в багатьох регіонах України різко знизиться температура повітря.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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