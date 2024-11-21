Вдарить сильний мороз: у яких областях знизиться температура і буде сніг

Україну накриють опади у вигляді снігу і дощу, а також налетить сильний вітер. Температура повітря ще більше опуститься в мінуси.

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Погода в Україні - стало відомо, у яких областях знизиться температура і буде сніг/ УНІАН

Ви дізнаєтеся:

У яких областях знизиться температура і буде сніг

Коли Україну накриє сильний вітер

Погода в Україні у п’ятницю, 22 листопада, відзначиться сильним вітром. Також багато областей нашої держави накриють опади у вигляді снігу та дощу.

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Опади у п’ятницю будуть у західних, північних та багатьох центральних областях. Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко.

"22 листопада сніг, десь дощ, пройдуть на заході, півночі та в багатьох центральних областях. На сході та півдні завтра без опадів. Особливість завтрашнього дня – сильний вітер", – зазначила синоптикиня.

Вона розповіла, що температура повітря вночі буде триматися на рівні від 0 до …-5 градусів, вдень буде від 0 до +4 градусів. На півдні очікується +4…+9 градусів.

Погода в Європі 22 листопада/ Facebook Діденко

Погода в Україні 22 листопада/ windy.com

Погода в Києві 22 листопада

У Києві 22 листопада очікується сніг, мокрий сніг, ввечері можливий дощ. У столиці також буде сильний вітер.

Вночі температура повітря триматиметься на рівні 0,-2 градуси, вдень +4 градуси.

Погода в Києві на тиждень/ meteoprog

Що відомо про Наталію Діденка/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Київ засипало снігом – синоптики розповіли, чого чекати від погоди сьогодні, 21 листопада. В Укргідрометцентрі оголосили на 21 листопада перший рівень небезпеки (жовтий).

Також Главред повідомляв, що будуть сніг, ожеледь і морози – в Україні серйозно зіпсується погода. Упродовж тижня в багатьох регіонах України різко знизиться температура повітря.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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