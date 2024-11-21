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"Росія деградувала до стану КНДР": у МЗС зробили заяву про удар по Дніпру

Руслана Заклінська
21 листопада 2024, 20:30
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Україна закликає міжнародних лідерів не чекати результатів експертних висновків і реагувати на використання РФ нового типу зброї, заявив Георгій Тихий.
'Росія деградувала до стану КНДР': у МЗС зробили заяву про удар по Дніпру
Україні терміново потрібно посилити повітряний щит / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, скріншот з відео, Міноборони РФ

Головне із заяви Тихого:

  • Україна потребує зміцнення повітряного щита та надання систем, які здатні перехоплювати МБР
  • Комплекси THAAD існують у кількох країнах і буде логічно розмістити їх в Україні
  • Використання МБР свідчить про деградацію Росії до рівня КНДР

Україна потребує конкретних дій від своїх міжнародних партнерів, особливо після удару Росії міжконтинентальною ракетою по Дніпру. Над країною необхідно зміцнити повітряний щит. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу.

"Окрім слів, ми потребуємо від партнерів та союзників конкретних дій для захисту життів. Йдеться про зміцнення повітряного щита над Україною, надання Україні комплексів, які здатні перехоплювати такий тип ракет", - пояснив він.

відео дня

Тихий підкреслив, що такі системи вже існують у світі, і зараз саме час передати їх Україні.

"А загалом - посилення політичної, військової, гуманітарної та фінансової підтримки нашої держави у боротьбі з російською агресією. Ми всі розуміємо, що першопричиною є саме агресія РФ проти України", - наголосив речник МЗС.

Щодо комплексу THAAD, здатного збивати міжконтинентальні ракети, Тихий уточнив, що такі системи є у кількох країнах. За його словами, Україна вважає логічним їх розміщення на своїй території для захисту людей і інфраструктури.

"Рано розкривати деталі… Просто скажу, що таких систем кілька у світі. І ми вважаємо, що будь-яка система, яка здатна протидіяти таким загрозам, має бути в Україні… Логічно, щоб ці системи були розміщені тут і працювали на захист життя, захист людей, інфраструктури, захист держави. Тому будемо переконувати, будемо працювати з партнерами", - заявив він.

Тихий зазначив, що МЗС ініціює дипломатичні кроки на тлі використання Росією нового типу зброї, зокрема звертається до міжнародних партнерів для інформування про подію. Також Україна задіює механізми ООН, НАТО та ОБСЄ для реагування на атаку.

"Будуть і формальні звернення, ноти, скликання окремих форматів, щоб розбудити світ і привернути увагу до того, що сталося", - додав речник МЗС.

Посадовець зазначив, що відсутність швидкої реакції з боку партнерів пояснюється тим, що вони ще вивчають деталі атаки. Водночас Україна закликає іноземних лідерів не чекати експертних висновків, а вже зараз продемонструвати свою непохитну позицію щодо неприйнятності таких дій з боку Росії.

"Якщо підтвердиться використання міжконтинентальної балістичної ракети, то можна буде констатувати, що путінська Росія деградувала до стану КНДР, яка сама час від часу запускає такі ракети, лякаючи світ", - наголосив Тихий.

Удар РФ МБР по Дніпру - головне

Нагадаємо, вранці 21 листопада Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Винищувачі МіГ-31К і стратегічні бомбардувальники Ту-95, що злетіли з території РФ, випустили ракети, які о 06:39 увійшли в повітряний простір України.

Основний удар ворог завдав по місту Дніпро та його околицях, зокрема по промисловому підприємству. Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що для атаки була використана міжконтинентальна балістична ракета.

Як повідомляв Главред, у Мережі з'явилося шокуюче відео моменту удару ракети.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ворожу ракетну атаку. Він заявив, що Росія використовує Україну як полігон для тестування нових типів зброї.

Російський диктатор Путін підтвердив, що 21 листопада Росія завдала удару по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік" у без'ядерному гіперзвуковому оснащенні. Він заявив, що це випробування нової системи, здатної досягати швидкості 10 махів, проти якої, за його словами, світові ППО безсилі.

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