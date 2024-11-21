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В Україні вимикатимуть світло впродовж 16 годин: графіки відключень на 22 листопада

Руслана Заклінська
21 листопада 2024, 18:54
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Графіки відключень електроенергії в Україні діятимуть увесь день, повідомили в Украенерго.
В Україні вимикатимуть світло впродовж 16 годин: графіки відключень на 22 листопада
Графік вимкнення світла на 22 листопада / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Головне:

  • Графіки відключень електроенергії діятимуть з 6:00 до 22:00
  • З 7:00 до 18:00 діятиме дві черги відключень, у решту годин - одна

У п'ятницю, 21 листопада, в Україні діятимуть графіки відключень електроенергії. Світло українцям вимикатимуть з 6:00 до 22:00. Про це повідомило Укренерго.

За даними компанії, обмеження електропостачання застосовуватимуть у різних обсягах. З 6:00 до 7:00 та з 18:00 до 22:00 діятиме одна черга відключень, а з 7:00 до 18:00 — дві черги.

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У компанії пояснили, що причиною обмежень є пошкодження енергетичних обʼєктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки Росії по території України 17 листопада.

"Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - наголосили в Укренерго.

Крім цього, обсяг і час застосування обмежень може змінюватися протягом доби. Актуальну інформацію можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго.

"Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло вмикається за графіком", - закликали енергетики.

В Україні вимикатимуть світло впродовж 16 годин: графіки відключень на 22 листопада
Черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 21 листопада в Україні, за вказівкою "Укренерго", ввели екстрені відключення електроенергії в Києві та чотирьох областях: Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій. Окрім того, на Сумщині та Житомирщині запроваджували аварійні відключення без дотримання графіків.

Графіки відключень електрики в Україні можуть скасувати вже у ці вихідні, якщо будуть сприятливі умови. Народний депутат Сергій Нагорняк зазначив, що важливими факторами є сонячна погода, температура та атаки на енергосистему.

Крім цього, президент Зеленський заявив, що Росія здійснила понад 220 атак на об'єкти генерації електроенергії в Україні та окупувала близько 18 гігават енергетичних потужностей. Він наголосив, що це є частиною війни проти людей та світла, але українці роблять все можливе, щоб уникнути темряви.

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