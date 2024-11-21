Залужний виступив із гучною заявою: "Третя світова війна вже почалася"

Залужний закликав Захід готуватися та робити все, щоб Третя світова війна не поширилась за межі України.

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Залужний заявив про початок Третьої світової війни / Колаж: Главред, фото: Посольство України у Великій Британії, 128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Головне з виступу Залужного:

Почалася Третя світова війна

РФ прямо залучили до війни військових з Північної Кореї

Світу потрібно готуватися

Третя світова війна вже розпочалася. У цьому переконаний посол України у Великобританії Валерій Залужний. Про це він особисто заявив під час виступу на церемонії нагородження УП-100.

Таку думку він висловив на фоні того, як РФ прямо залучила своїх союзників у війну проти України.

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"Я вважаю, що у 2024 році ми можемо абсолютно точно вважати, що розпочалася Третя світова війна. Тому що в 2024 році перед Україною вже стоїть не Росія. Перед Україною стоять солдати з Північної Кореї. Давайте казати чесно. Вже в Україні абсолютно відкрито, нічого не соромлячись, вбивають цивільних людей іранські "Шахеди". Вже в Україну летять ракети саме північнокорейського виробництва, і вони про це відкрито заявляють. В Україні підриваються китайські снаряди, в ракетах російських застосовуються китайські деталі", - заявив Залужний.

Він акцентував на тому, що світ має готуватися до того, що Третя світова війна може поширитись і на їхні території. Нині у них є можливість завадити поширенню бойових дій.

"Те, чого так довго очікували, воно вже почалось. Але хочу сказати, що сам Бог дає шанс, не тільки Україні, а й у всьому світу, щоб зараз ще встигнути зробити правильні висновки. Можна все ще зупинити ось тут, на території України. Але цього не хочуть розуміти чомусь наші партнери. Очевидно, що в України уже забагато ворогів. Україна за рахунок технологій буде виживати, але невідомо, чи вона зможе самотужки перемогти у цій битві. Тому я вважаю, що світова війна, ласкаво просимо – вона почалася", - підсумував Залужний.

Війна РФ та НАТО - що відомо

Як підкреслював Главред, колишній британський премʼєр Борис Джонсон назвав умову, коли Великій Британії доведеться відправити війська в Україну. Якщо колективна безпека буде підірвана Росією, що посилилася, різні частини Європи опиняться під загрозою.

Своєю чергою глава МЗС Польщі Радослав Сікорський анонсував, що в Раді ЄС відбудеться серйозна дискусія. За його словами, "кордони не можуть бути змінені силою".

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також попередила, що зі сторони РФ нависає нова загроза. Саме тому, у цей небезпечний період європейські партнери України не мають давати задню, чи просто чекати.

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