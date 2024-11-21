'Використає ту саму ракету': генерал США назвав наступну ціль РФ для удару 'Рубіжем'

Генерал-майор США Марк МакКарлі вважає, що атака на Дніпро — це спосіб тиску на Україну.

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Куди може вдарити РФ міжконтинентальною балістичною ракетою / Колаж: Главред, фото: росЗМІ, скріншот з відео, Главред

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Після удару по Дніпру РФ може вдарити МБР по Києву

РФ так реагує на удари України ракетами ATACMS і Storm Shadow

Удар по Дніпру, ймовірно, є "попередженням" для України. Рішення Росії використати міжконтинентальну балістичну ракету для атаки по Дніпру може бути сигналом готовності агресора застосувати цю зброю і проти Києва. Про це заявив генерал-майор США у відставці Марк МакКарлі у коментарі CNN.

"Можна сказати, що те, що Росія спершу вдарила по Дніпру, є заявою про те, що якщо Україна не відступить від використання, скажімо, нещодавно наданих ATACMS від США та Storm Shadow від Британії, то Росія використає ту саму міжконтинентальну балістичну ракету більшої дальності та вдарить по Києву", - cказав МакКарлі.

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Генерал-майор США у відставці, який наразі перебуває у Києві, повідомив, що рано-вранці 21 листопада у місті було оголошено повітряну тривогу на тлі запуску Росією міжконтинентальної балістичної ракети.

"Сирени врешті-решт припинилися, але до підвалів і бетонних паркінгів усе ще поспішали люди, тому що це просто створює величезний страх. І цього хотіли росіяни - посіяти страх серед тих, хто живе і виживає", - зазначив він.

Ракета РС-26 "Рубіж" / Інфографіка: Главред

Удар МБР по Дніпру - головне

Як повідомляв Главред, рано вранці 21 листопада, Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. З території РФ злетіли винищувачі МіГ-31К і стратегічні бомбардувальники Ту-95, які випустили ракети, що близько 06:39 увійшли до повітряного простору України.

Удару ворог завдав по місту Дніпро та прилеглих районах. За даними місцевої влади, під ударом опинилося промислове підприємство.

Як уточнили у Повітряних силах ЗСУ, для атаки окупанти застосували міжконтинентальну балістичну ракету. Крім цього, у Мережі з'явилося моторошне відео з моментом удару ракетою "Рубіж".

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський ракетний удар по Дніпру, де серед іншого застосували міжконтинентальну балістичну ракету. Він наголосив, що Росія використовує Україну як полігон.

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Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

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