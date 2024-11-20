Графік вимкнення світла на 21 листопада: скільки годин доведеться сидіти у темряві

Графіки вимкнення світла в Україні будуть запроваджені у період з 7:00 до 22:00.

https://glavred.net/ukraine/grafik-otklyucheniya-sveta-na-21-noyabrya-skolko-chasov-pridetsya-sidet-v-temnote-10616051.html Посилання скопійоване

Графік вимкнення світла на 21 листопада / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що відомо:

Коли та у яких обсягах діятимуть графіки вимкнення світла

Чому 21 листопада вимикатимуть світло

В Україні у четвер, 21 листопада, будуть діяти графіки вимкнення світла. Електроенергію вимикатимуть у період з 7:00 до 22:00. Про це повідомляє Укренерго.

У період з 7:00 до 11:00, а також з 19:00 до 22:00 будуть діяти графіки для однієї черги відключень. З 11:00 до 19:00 вимикатимуть одразу по дві черги.

відео дня

"Графік відключень за вашою адресою можете дізнатись на сайті чи офіційних сторінках оператора розподілу. Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики роблять усе можливе, щоб повернути пошкоджене обладнання в роботу", - йдеться у повідомленні.

Що означають черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Енергетики просять не вмикати кілька потужних приладів одночасно, коли з'являється світло за графіком.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у середу, 20 листопада, на українців очікує одна черга відключень світла. Однак, в деяких областях графіки скасували.

Член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що українські енергетики продовжують усувати наслідки ворожого удару та працюють фактично цілодобово у три зміни, щоб максимально швидко здійснити всі необхідні ремонтні роботи.

Водночас голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенков заявив, що для повного відновлення енергосистеми України після масованої атаки РФ необхідно від 3 до 4 днів.

Читайте також:

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред