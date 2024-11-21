Постраждалі і руйнування у Дніпрі: що відомо про наслідки ракетного удару

Внаслідок ворожого удару виникла пожежа, її вдалося ліквідувати.

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Наразі інформації щодо жертв ворожого удару немає / Колаж: Главред, фото: ДСНС Дніпропетровщини

Коротко:

Поранення отримали двоє людей

Пошкоджень зазнала будівля реабілітаційного центру

Ворог частково зруйнував котельню

Вранці 21 листопада країна-агресор Росія атакувала місто Дніпро ракетами. У МВС України повідомили оновлену інформацію щодо наслідків ворожого удару з повітря.

Наразі відомо вже про двох людей, які постраждали від атаки окупантів. Окрім цього у місті зафіксовані руйнування. Пошкоджень зазнав центр реабілітації для людей з інвалідністю, на території приватного сектору виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку.

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Часткових руйнувань зазнала місцева котельня, гаражний кооператив, на території якого також виникла пожежа. Також у Дніпрі пошкоджене промислове підприємство.

Станом на 11.10 рятувальникам вдалося ліквідувати пожежі на усіх об'єктах, що зазнали уражень внаслідок ворожих ударів.

Ракетні атаки Росії на Україну - останні новини

Нагадаємо, 20 листопада керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко попередив, що росіяни робили запаси ракет на серію обстрілів України впродовж місяців, зокрема типу Х-101. Для обстрілів у РФ готова і авіація та запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також складах. Також можуть бути задіяні кораблі. Тому українцям слід бути уважними під час оголошення повітряної тривоги.

Х-101 / Інфографіка: Главред

Цього ж дня посольство США в Києві опублікувало звернення із закликом перебувати в укриттях в разі оголошення тривоги через ймовірну загрозу масштабної атаки РФ. Вслід за посольством США, аналогічні заяви опублікували посольства Італії, Греції, Іспанії та Казахстану.

Вже вранці 21 листопада, як писав Главред, країна-агресорка Росія запустила по Україні низку ракет. Зокрема, загарбники запустили міжконтитентальну балістичну ракету із Астраханської області РФ.

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Масовані повітряні атаки Росії по Україні Масовані повітряні атаки Росії по Україні почалися з початку повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року. Тоді ворог запустив по Україні більше 160 ракет з усіх можливих напрямків. Окупанти цілилися у військові об'єкти та цивільну інфраструктуру. Тоді загинули приблизно 60 цивільних та близько 170 було поранено.

Ще один з найбільших обстрілів України агресор Росія здійснила 29 грудня 2023 року, коли окупанти випустили 36 "шахедів" та 122 ракет різних типів по всій Україні. Тоді вдалося збити 87 ракет і 27 дронів. Внаслідок атаки загинули 55 людей і більше 170 отримали поранення. 26 серпня 2024 року РФ запустила 127 ракет та 109 ударних безпілотників по Україні. Ліквідувати вдалося 102 ракети та 99 дронів. Крім того, кілька дронів було локаційно втрачено на території України. Внаслідок атаки загинули щонайменше 5 людей, 20 постраждали.

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