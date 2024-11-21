Можуть запускати і з води, і з землі: скільки у РФ міжконтинентальних балістичних ракет

Свій арсенал міжконтинентальних балістичних ракет Росія накопичувала протягом двох десятків років.

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Скільки у РФ є міжконтинентальних балістичних ракет / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Що дізнаєтеся:

Скільки у РФ міжконтинентальних балістичних ракет

Як довго РФ накопичувала свої ракети

Якого типу міжконтинентальні балістичні ракети має Росія

Російські окупанти почали бити по Україні міжконтинентальними балістичними ракетами. Під цим обстрілом опинилося Дніпро. Defense Express назвало кількість міжконтинентальних балістичних ракет, які може мати РФ у своєму розпорядженні.

Зазначається, що на початок 2024 року Росія мала 521 міжконтинентальну балістичну ракету наземного та морського базування. Окупанти накопичували їх протягом двох десятків років.

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На початок року РФ мала:

34 МБР типу РС-20 "Воевода",

60 МБР типу РС-12М "Тополь-М",

18 МБР РС-12М1 "Тополь-М",

180 МБР РС-24 "Ярс" у шахтному варіанті та 24 такі ракети в мобільному варіанті,

невідома кількість МБР "Сармат",

близько восьми ракет "Авангард".

Загалом у окупантів створено 14 ракетних полків із шахтним варіантом "Ярс", 8 ракетних полків з "Тополь-М", 6 полків із РС-20 "Воєвода" та 2 полки з "Авангард". До того ж Росія має 192 балістичні ракети, які можуть розміщуватись на 12 атомних підводних крейсерах:

112 одиниць РСМ-56 (Р-30) "Булава",

80 одиниць РСМ-54 "Синева".

Скільки у РФ є міжконтинентальних балістичних ракет / фото: Defense Express

Удари РФ по Україні 21 листопада – що відомо

Раніше Главред повідомляв, що рано вранці у четвер, 21 листопада, у РФ злітали МіГ-31К і Ту-95 і запустили ракети по Україні. Близько 06:39 ракети увійшли до повітряного простору України. Під ударом був Дніпро та агломерація. Ракетна атака тривала дві години.

Після цього стало відомо, що були вибухи у Дніпрі – РФ атакувала промислове підприємство, спалахнули пожежі. Країна-агресор РФ масовано атакувала Дніпропетровську область із самого ранку.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, РФ запустила міжконтинентальну балістичну ракету – стали відомі деталі ранкового удару. Російські загарбники вранці запустили низку ракет по Україні. Було атаковане місто Дніпро – там пошкоджені підприємства та критична інфраструктура.

Що відомо про РС-26 "Рубіж" / Інфографіка: Главред

У МВС України розповіли, що відомо про наслідки ракетного удару. Внаслідок ворожого удару виникла пожежа, її вдалося ліквідувати.

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