Удар Storm Shadow по Курщині: ЗСУ вдарили по командуванню РФ - Forbes

Ціль, ймовірно, була дуже важливою та укріпленою, оскільки ракет використано багато.

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Удар Storm Shadow по Курщині було здійснено 20 листопада / Фото: скріншот

Коротко:

Бомбардувальники випустили 10 ракет по Мар'їному

Storm Shadow розроблялися для знищення бункерів

Мішенню був командний пункт

Уранці 20 листопада Повітряні сили України випустили 10 крилатих ракет Storm Shadow по цілі в Курській області Росії. Мішенню міг бути командний пункт, розташований у Мар'їно.

Як пишуть журналісти Forbes, оскільки атака була масштабною, ціль, ймовірно, була укріпленою. Ракети Storm Shadow якраз розроблялися для знищення укріплених споруд, таких як підземні бункери.

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"Що саме українці хотіли досягти за допомогою 2900-фунтових крилатих ракет - незрозуміло. Але 10 Storm Shadow - це дуже багато", - йдеться в повідомленні.

За словами одного російського блогера, метою ракетного удару був командний пункт, звідки офіцери керували 50-тисячним контингентом російських і північнокорейських військ.

Удар Storm Shadow по Курській області РФ / Фото: скріншот

Наразі пусками Storm Shadow і SCALP-EG займається 7 бригада тактичної авіації, яка є єдиним підрозділом ЗС України, що використовує бомбардувальники Су-24.

Перед цим літаки модернізували, щоб вони могли здійснювати запуск цих ракет.

До масованого удару по Курщині 20 листопада було залучено рекордні п'ять українських бомбардувальників Су-24, кожен з яких мав по парі високоточних ракет.

"Ризиковані удари того варті. Україна виробляє велику кількість зброї глибокого ураження місцевої розробки, включно з ракетами, безпілотниками та планерними бомбами, але лише деякі з них мають таку проникаючу здатність, як Storm Shadow. Британська ракета - це саме те, що потрібно, щоб розірвати засипаний командний бункер", - зазначають автори статті.

Ракета Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики / Інфографіка Главреда

Удар Storm Shadow по Курщині - що відомо

Як повідомляв Главред, Сили оборони України вперше вдарили британськими крилатими ракетами Storm Shadow по військових цілях у глибині території Росії. Про це 20 листопада повідомило видання Bloomberg з посиланням на анонімного західного чиновника, знайомого з цим питанням.

Як повідомляє ВЧК-ОДПУ, ударів було завдано по садибі в Мар'їно Рильського району Курської області. Там міг перебувати російський військовий штаб із військовослужбовцями з Північної Кореї. У Мережі з'явилися перші кадри з повітря, на яких також видно руйнування.

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