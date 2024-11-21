Удар Storm Shadow по Курщині: ЗСУ вдарили по командуванню РФ - Forbes

Коротко:
- Бомбардувальники випустили 10 ракет по Мар'їному
- Storm Shadow розроблялися для знищення бункерів
- Мішенню був командний пункт
Уранці 20 листопада Повітряні сили України випустили 10 крилатих ракет Storm Shadow по цілі в Курській області Росії. Мішенню міг бути командний пункт, розташований у Мар'їно.
Як пишуть журналісти Forbes, оскільки атака була масштабною, ціль, ймовірно, була укріпленою. Ракети Storm Shadow якраз розроблялися для знищення укріплених споруд, таких як підземні бункери.
"Що саме українці хотіли досягти за допомогою 2900-фунтових крилатих ракет - незрозуміло. Але 10 Storm Shadow - це дуже багато", - йдеться в повідомленні.
За словами одного російського блогера, метою ракетного удару був командний пункт, звідки офіцери керували 50-тисячним контингентом російських і північнокорейських військ.
Наразі пусками Storm Shadow і SCALP-EG займається 7 бригада тактичної авіації, яка є єдиним підрозділом ЗС України, що використовує бомбардувальники Су-24.
Перед цим літаки модернізували, щоб вони могли здійснювати запуск цих ракет.
До масованого удару по Курщині 20 листопада було залучено рекордні п'ять українських бомбардувальників Су-24, кожен з яких мав по парі високоточних ракет.
"Ризиковані удари того варті. Україна виробляє велику кількість зброї глибокого ураження місцевої розробки, включно з ракетами, безпілотниками та планерними бомбами, але лише деякі з них мають таку проникаючу здатність, як Storm Shadow. Британська ракета - це саме те, що потрібно, щоб розірвати засипаний командний бункер", - зазначають автори статті.
Удар Storm Shadow по Курщині - що відомо
Як повідомляв Главред, Сили оборони України вперше вдарили британськими крилатими ракетами Storm Shadow по військових цілях у глибині території Росії. Про це 20 листопада повідомило видання Bloomberg з посиланням на анонімного західного чиновника, знайомого з цим питанням.
Як повідомляє ВЧК-ОДПУ, ударів було завдано по садибі в Мар'їно Рильського району Курської області. Там міг перебувати російський військовий штаб із військовослужбовцями з Північної Кореї. У Мережі з'явилися перші кадри з повітря, на яких також видно руйнування.
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