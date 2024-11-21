У РФ злітали МіГ-31К і Ту-95 і запустили ракети по Україні: що відомо

Близько 06:39 ракети увійшли до повітряного простору України. Під ударом був Дніпро та агломерація. Ракетна атака тривала дві години.

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РФ завдала ракетного удару по Україні / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/alarmukraine

Коротко:

РФ підняла в небо 2 Міг-31К і 6 Ту-95МС

По всій Україні оголосили повітряну тривогу

Ворог запустив по Україні крилаті ракети

У ніч на 21 листопада по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Причина - зліт ворожих МіГ-31К - носіїв ракет "Кинджал" - і бомбардувальників Ту-95МС. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики. Після п'ятої години ранку у Дніпрі пролунали вибухи - поки що деталі удару не уточнюються.

О 05:47 ЗС ЗСУ повідомили, що, ймовірно, були здійснені пуски крилатих ракет Х-101 бортами Ту-95 у районі Енгельса.

відео дня

Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" зазначив, що якщо пуски були справжніми, то ракети очікуються в нашому повітряному просторі близько 6:40.

Тим часом, за даними ВМС, у Чорному морі 5 носіїв "Калібрів" із загальним залпом до 28 ракет.

За даними на 06:32 всі літаки ТУ-95МС здійснили посадку на аеродроми.

"Усі 6× бортів Ту-95МС здійснили посадку на аеродромах Енгельс та Приволзький у Саратовській та Астраханській областях РФ відповідно. Раніше 2× МіГ-31К здійснили посадку на аеродром вильоту Саваслейка", - пише monitor.

Ракет у повітряному просторі України поки що немає. До 07:00 буде зрозуміло, була це імітація пусків чи ні.

​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

06:39 Входження крилатих ракет у повітряний простір України. Перша група проходить через Чернігівську область, курс південний.

06:43 Ракети змінили курс у напрямку Київщини.

06:52 Ракети з Чернігівської області на Полтавщину.

06:58 Ракета на Миргород із північного заходу.

07:00 Ще одна ракета на Миргород за тим самим курсом.

О 07:14 у повітряних силах ЗСУ повідомили про рух ракети курсом на Дніпро з боку Кременчука.

За даними моніторингових каналів о 07:17 у Дніпрі пролунали вибухи.

07:23 На Житомирщині та Сумщині застосовані аварійні знеструмлення, повідомляють місцеві обленерго.

07:38 Почалися відбої тривоги по областях.

Згідно з даними monitor, під час ракетної атаки окупанти застосували:

крилаті ракети Х-101/55, запущені бортами Ту-95мс з району Саратовської області рф;

балістичну ракету 9м723 ОТРК "Іскандер-М";

ймовірно, аеробалістичну надзвукову ракету Х-47м2 комплексу "Киндждал".

"Під атакою перебував Дніпро та агломерація. Ракетна атака тривала дві години", - йдеться у повідомленні.

Детально про наслідки атаки на Дніпро читайте в матеріалі: Вибухи у Дніпрі: РФ атакувала промислове підприємство, спалахнули пожежі.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як повідомляв Главред, вранці 20 листопада посольства США, Іспанії, Італії та Греції в Києві ухвалили рішення тимчасово закрити свої офіси в середу, 20 листопада. Причина - отримання "конкретної" інформації про можливу "велику" повітряну атаку на столицю України.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що росіяни робили запаси ракет на серію обстрілів України впродовж місяців. Йдеться про ракети Х-101, "Калібри" і балістику. За його словами, для обстрілів у РФ готова авіація і запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також складах. Також можуть бути задіяні кораблі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці завжди повинні звертати увагу на повітряну тривогу, оскільки Росія - божевільна.

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