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Удар РФ міжконтинентальною ракетою по Дніпру: Путін виступив із терміновим зверненням

Маріна Фурман
21 листопада 2024, 19:28
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За словами російського диктатора, конфлікт в Україні після удару західними ракетами по рф набув глобального характеру.
Путин, ракета
Удар міжконтинентальною балістичною ракетою / Колаж: Главред, фото Міноборони РФ, kremlin.ru

У четвер, 21 листопада, Росія завдала удару по Дніпру балістичною ракетою в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні. Про це заявив диктатор Володимир Путін у своєму терміновому зверненні.

Він повідомив, що під час ранкової атаки на Дніпро, росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".

"У бойових умовах було проведено випробування російської новітньої ракетної системи середньої дальності. У цьому випадку з без'ядерним спорядженням ракети", - сказав Путін.

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Диктатор традиційно заявив, що у світі нібито немає засобів протидії російським ракетам "Орєшнік".

"Ракети атакують мету зі швидкістю 10 махів, це 2,5-3 кілометри на секунду. Сучасні засоби протиповітряної оборони, що є у світі, і створювані американцями системи протиракетної оборони в Європі подібні ракети не перехоплюють. Це виключено", - прокоментував Путін.

Він додав, що Росія попереджатиме мирних жителів при випробуванні таких систем як "Орєшнік".

Диктатор РФ заявив, що Росія провела випробування у відповідь на те, що Збройні Сили України 19 та 21 листопада атакували цілі у Брянській та Курській областях, застосувавши ракети ATACMS та Storm Shadow (SCALP).

Водночас Путін додав, що використання далекобійних західних ракет начебто не впливає на хід російської війни проти України, а на подальші дії Росія відповість "рішуче та дзеркально".

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