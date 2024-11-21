Удар РФ міжконтинентальною ракетою по Дніпру: Путін виступив із терміновим зверненням

У четвер, 21 листопада, Росія завдала удару по Дніпру балістичною ракетою в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні. Про це заявив диктатор Володимир Путін у своєму терміновому зверненні.
Він повідомив, що під час ранкової атаки на Дніпро, росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".
"У бойових умовах було проведено випробування російської новітньої ракетної системи середньої дальності. У цьому випадку з без'ядерним спорядженням ракети", - сказав Путін.відео дня
Диктатор традиційно заявив, що у світі нібито немає засобів протидії російським ракетам "Орєшнік".
"Ракети атакують мету зі швидкістю 10 махів, це 2,5-3 кілометри на секунду. Сучасні засоби протиповітряної оборони, що є у світі, і створювані американцями системи протиракетної оборони в Європі подібні ракети не перехоплюють. Це виключено", - прокоментував Путін.
Він додав, що Росія попереджатиме мирних жителів при випробуванні таких систем як "Орєшнік".
Диктатор РФ заявив, що Росія провела випробування у відповідь на те, що Збройні Сили України 19 та 21 листопада атакували цілі у Брянській та Курській областях, застосувавши ракети ATACMS та Storm Shadow (SCALP).
Водночас Путін додав, що використання далекобійних західних ракет начебто не впливає на хід російської війни проти України, а на подальші дії Росія відповість "рішуче та дзеркально".
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