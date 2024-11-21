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Україна може отримати ядерну зброю від США: у Зеленського зробили заяву

Юрій Берендій
21 листопада 2024, 17:30
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В Офісі президента наголосили, що в України є шанс "обнулити" російську армію за наявності достатньої кількості високотехнологічної зброї.
Україна може отримати ядерну зброю від США: у Зеленського зробили заяву
Чи може Україна отримати ядерну зброю від США / Колаж Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • В ЗМІ з'явилась інформація про те, що США можуть передати Україні ядерну зброю
  • В Офісі президента відреагували на ймовірність отримання Україною ядерної зброї

У виданні Daily Mail нещодавно з’явилася стаття, в якій припустили, що США можуть надати Україні ядерну зброю для забезпечення її безпеки. Однак в Офісі Президента України наголосили, що метою є не отримання ядерної зброї, а остаточне завершення війни та встановлення безпеки через ліквідацію Росії як агресора. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю 24 каналу.

Подоляк зазначив, що сьогодні можливе те, про що 5-10 років тому ніхто й подумати не міг. За його словами, європейці виростили монстра під назвою Російська Федерація, співпрацюючи з нею, приймаючи корупційні гроші та дозволяючи монополізувати енергетичну інфраструктуру, навіть попри заборони третього енергопакета.

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Він додав, що Європа намагалася зробити з РФ партнера, а тепер цей "партнер" заливає кров’ю Східну Європу.

"І ви сьогодні говорите: давайте дамо Україні ядерну зброю, нехай вона переобладнає свою армію і почне наступний етап війни. Чому ми маємо це робити, маючи сьогодні можливість зробити те, чого ніхто не очікував - обнулити репутацію, мілітарні компоненти, армію Росії", - зазначив радник очільника ОП.

Подоляк зазначив, що для реалізації цього сценарію Україна має високотехнологічну зброю, однак необхідна її достатня кількість для забезпечення потреб Сил оборони.

"Чому потрібно придумувати якісь конспірологічні версії, коли є логічні дії, які потрібно вчинити своєчасно", - сказав він.

Водночас він підкреслив, що про передачу Україні ядерної зброї не йдеться.

Україна може отримати ядерну зброю від США: у Зеленського зробили заяву
Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Відновлення ядерного потенціалу України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, україна повинна розглянути можливість повернення статусу ядерної держави через два ключові фактори: перемогу Дональда Трампа на виборах у США та можливе скорочення американської військової допомоги. Таку думку висловив політичний аналітик Кейсі Мішель у статті для Foreign Policy.

Генерал-майор запасу та колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун зазначив, що створення ядерної зброї — це не ідеальний, але потенційно необхідний варіант. Він наголосив, що в умовах недостатньої підтримки з боку Заходу Україна змушена розраховувати лише на власні ресурси.

Президент Володимир Зеленський, зі свого боку, підкреслив, що Україна не має намірів створювати ядерну зброю, а лише вказує на ненадійність гарантій Будапештського меморандуму. Київ прагне вступити до НАТО, щоб отримати ефективний захист.

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Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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