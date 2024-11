РФ вдарила міжконтинентальною ракетою по Україні: відома ціль Кремля

Україна стала першою країною в світі проти якої застосувати міжконтинентальну балістичну ракету. Главред зібрав все, що відомо про удару РФ по Дніпру.

РФ вперше вдарила по Україні міжконтинентальною "ядерною" ракетою / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Росія вперше застосувала міжконтинентальну балістичну ракету РС-26 "Рубіж", яка може нести ядерний заряд для удару по території України. Ця атака стала черговим прикладом ескалації війни та порушення міжнародного права.

Зокрема, СтратКом ЗСУ визнав, що Україна - перша країна світу, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету.

"Ми зробимо все, аби Росія залишилася в історії тільки своїми злочинами", - йдеться у повідомленні Центру Стратегічних комунікацій ЗСУ

Главред зібрав головне, що варто знати про удар, ймовірно, ракетою "Рубіж" по Дніпру.

Про що йдеться у звіті Повітряних Сил

Згідно зі звітом Повітряних сил ЗСУ, вранці 21 листопада 2024 року, з 05:00 до 07:00, російські війська завдали ракетного удару по місту Дніпро, атакувавши підприємства та об’єкти критичної інфраструктури.

Зокрема:

з Астраханської області РФ було запущено міжконтинентальну балістичну ракету ,

, з Тамбовської області винищувач МіГ-31К випустив аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал",

зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у Волгоградській області запущено сім крилатих ракет Х-101.

Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

У ході протиповітряного бою підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищили шість ракет Х-101. Інші ракети не спричинили суттєвих наслідків.

За даними джерел "Української правди", серед використаних ракет могла бути ракета середньої дальності РС-26 "Рубіж".

Тимчасово виконуючий обов’язки керівника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат утримався від коментарів щодо запуску міжконтинентальної балістичної ракети Росією по Дніпру.

У своєму дописі на Facebook він зазначив, що вся інформація про запуски, включно з ракетами з Капустиного Яру, напрямками польоту, а також успішними і невдалими перехопленнями, публікується на офіційних сторінках Повітряних сил.

"Більше інформації чи якихось деталей від ПС щодо ранішньої ракетної атаки наразі не передбачається. Прошу віднестися з розумінням. Дякую!", - резюмував він.

Як відреагував президент України

У своєму зверненні до народу президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія знову продемонструвала своє справжнє обличчя — повну зневагу до гідності, свободи і людського життя, а також власний страх.

За словами Зеленського, росіяни бояться настільки, що використовують нові ракети і шукають зброю в Ірані та Північній Кореї.

"Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики – швидкість, висота – міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя. Коли люди просто мають гідність. Коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною", - сказав президент.

Президент також підкреслив, що Путін робить усе можливе, аби не дозволити Україні вирватися з його впливу. Зеленський подякував усім українцям за стійкість і хоробрість у боротьбі з цим злом, назвавши гідність одним із головних символів України — на противагу Росії, яка, за його словами, це слово втратила назавжди.

Реакція РНБОУ

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко додав, що використання міжконтинентальної ракети Путіним мало на меті підвищити ставки перед Заходом. Тим часом так звані російські "воєнкори" почали поширювати заяви про нібито "капітуляцію України".

"Жодної капітуляції не буде. Підвищити ставки також не вдалось - стратегія "мир через силу" продовжує працювати. Росія все більше виглядає неадекватнішою за КНДР і наближає той момент, коли їх токсичність для інших переважатиме за вигоду використання РФ в якості сировинного придатка", - написав він у Telegram.

Чи була дійсно атака РФ по Дніпру ракетами РС-26 "Рубіж"

Аналітики Defense Express зазначають, що ракети, такі як "Рубіж", "Тополь" і "Ярс", мають чітке призначення для завдання ядерних ударів, а інформація про можливе застосування РФ такого озброєння викликає чимало запитань.

"Враховуючи те, що РС-26 "Рубіж", а тим паче міжконтинентальні балістичні ракети (наприклад, "Тополь" чи "Ярс"), призначені для доставки зброї масового ураження, це означає лише те, що РФ провела демонстрацію можливості ядерного удару", - вказують вони.

Що відомо про РС-26 "Рубіж" / Інфографіка: Главред

Експерти звертають увагу на невизначені моменти, зокрема на те, куди саме спрямовував удар ворог і яким було оснащення цієї балістичної ракети. В офіційних звітах Командування Повітряних сил ці аспекти наразі не роз’яснені.

"Справа в тому, що поставити на умовний "Рубіж", "Тополь" чи "Ярс" конвенційну фугасну бойову частину у глибокій теорії можливо, але не має практичного сенсу через величезну вартість таких ракет. Особливо в умовах, коли більшість цілей в Україні у зоні досяжності російських ОТРК "Іскандер" та інших засобів ураження", - йдеться у матеріалі.

Експерти наголошують, що більшість російських далекобійних ракет, як-от "Іскандер", "Кинжал", Х-55, Х-102 та інші, мають можливість нести ядерне оснащення. Це породжує сумніви щодо доцільності використання міжконтинентальних або середньої дальності ракет для атак по Україні навіть у разі ядерного удару.

Також зазначається, що Росія вже запускала крилаті ракети Х-55 із масогабаритними імітаторами ядерних боєзарядів, тому є ймовірність, що й нещодавно запущена балістична ракета могла бути оснащена подібними імітаторами.

"Також під питанням чи були попередженні про пуск та його напрям США, бо анонсування таких запусків є обов'язковою умовою для унеможливлення спрацювання системи попередження про ракетний напад та запуск ракет у відповідь за сценарієм зустрічного ядерного удару", - резюмують аналітики.

Скільки в Росії міжконтинентальних балістичних ракет

У ніч на 21 листопада 2024 року під час чергового обстрілу України Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету, ймовірно РС-26 "Рубіж" або іншу МБР, без видимих наслідків для нашої країни. Це стало першим в історії бойовим застосуванням такого класу озброєння, що могло бути репетицією завдання ядерного удару.

"Для початку маємо окреслити, що тут доведеться опиратись на агреговані дані одразу з трьох джерел – The Military Balance 2024, довідник Bulletin of the Atomic Scientists по ядерному арсеналу РФ та збірника SIPRI Yearbook 2024, World nuclear forces 2023", - вказують в Defense Express.

Усі три випадки базуються на даних, актуальних на початок 2024 року, тому у цих розрахунках відсутня інформація про можливу наявність РС-26 "Рубіж" у російському арсеналі.

Станом на цей період Росія володіла 521 міжконтинентальною балістичною ракетою наземного та морського базування, створення якої зайняло понад двадцять років роботи її військово-промислового комплексу.

"Якщо конкретніше, то російські РВСН на початок цього року мали в своєму розпорядженні загалом 34 МБР типу РС-20 "Воєвода" (розгортання стартувало ще у 1988 році), 60 МБР типу РС-12М "Тополь-М" (розгортання стартувало у 1997 році), 18 МБР РС-12М1 "Тополь-М" (розгортання стартувало в 2006 році), 180 МБР РС-24 "Ярс" у шахтному варіанті (розгортання стартувало в 2010 році) та 24 такі ракети в мобільному варіанті (з 2014 року), невідома кількість МБР "Сармат" та близько восьми ракет "Авангард"", - вказують вони.

Аналітики зазначають, що ракетний арсенал Росії структурований наступним чином: 14 ракетних полків із шахтними комплексами "Ярс", 16 полків із мобільною версією цієї міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), вісім ракетних полків із "Тополь-М", два полки з "Авангард" та шість полків із РС-20 "Воєвода".

Щодо морської складової, Росія володіє 192 балістичними ракетами, які розміщуються на 12 атомних підводних крейсерах. З них 112 ракет — це РСМ-56 (Р-30) "Булава", які почали розгортатися у 2012 році, та 80 ракет РСМ-54 "Синева", розгортання яких стартувало у 2007 році.

Яка ціль ядерного шантажу Кремля

В цьому контексті варто згадати, що 7 жовтня російські пропагандисти оприлюднили відео з виведенням на бойове чергування стратегічного ракетного комплексу "Ярс", здатного нести балістичні ракети з ядерним зарядом. Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж, в інтерв’ю "Главреду" зазначив, що російська війна проти України та Заходу супроводжується потужними інформаційними посилами. Ядерні погрози Москва використовує як інструмент стримування Заходу та залякування України.

Маломуж підкреслив, що через відсутність значних успіхів у війні Росія намагається демонструвати, що можливість застосування ядерної зброї є реальною.

Що відомо про МБР "Ярс" / Інфографіка: Главред

"Виведення Ярса на бойове чергування в Новосибірську - це чергова інформаційна атака. Його використання вкрай малоймовірне. Росія прекрасно розуміє, що, розгортаючи системи і комплекси, здатні завдати ядерного удару, вона одразу ж привертає пильну увагу США, Британії, Франції та інших країн, причому не тільки західного блоку, а й Китаю та Індії, які розцінюють спробу використання ядерної зброї і початок ядерної війни як спробу знищення людства", - вказує він.

Він також додав, що Росія продовжуватиме погрожувати і діяти на межі фолу, регулярно розгортаючи системи "Ярс" та подібні комплекси для бойового чергування. Це не є чимось новим — такі дії відбуваються вже десятиліттями. Росія постійно виводить на чергування системи "Ярс", SS-18, SS-20, "Сатана" та інші.

"Йдеться про комплекси, здатні запускати балістичні ракети дальністю 10-15 тисяч км, тобто такі, що можуть досягати США та інших країн світу. Такі бойові чергування відбуваються давно, ще з часів Радянського Союзу. Росія завжди погрожувала світу таким чином", - резюмував аналітик.

