Графіки вже не діють: в Україні вводять екстрені відключення світла - ДТЕК

Окрім екстрених відключень у двох областях України запровадили аварійні.

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Спеціальні графіки аварійних відключень введено для окремих черг / ДТЕК, УНІАН

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У чотирьох регіонах та столиці ввели екстрені відключення світла

У двох областях України запровадили аварійні відключення

У четвер, 21 листопада за вказівкою "Укренерго" застосовуються екстрені відключення світла у 4 областях України та місті Київ. Про це повідомила компанія ДТЕК у Telegram.

Екстрені відключення діятимуть окрім столиці ввели в дію на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині.

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Водночас у Сумській та Житомирській областях запровадили аварійні відключення електроенергії. Світло в цих регіонах вимикають без дотримання графіків.

"За командою НЕК "Укренерго" на Житомирщині застосовано аварійні відключення електроенергії", - йдеться у повідомленні "Житомиробленерго".

Черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Як повідомили в Сумській ОВА, вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумської області введено графіки аварійних відключень для 1, 2 та 3 черги споживачів за ГАВ. А згодом в області ввели спеціальні графіки аварійних відключень (СГАВ) для 1 черги.

Важливо, що станом на 08:32 у КМВА повідомили про скасування у Києві екстрених відключень електроенергії для побутових споживачів. Енергетики переходять на погодинні відключення.

"Енергетики готуються до відміни аварійних та стабілізаційних відключень. Але потрібно бути готовим, що ситуація в енергосистемі може змінитися і місто повернеться до відключень електропостачання за графіками", - йдеться у повідомленні.

Відключення світла в Україні - що відомо

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що у разі значного зниження температури повітря, варто бути готовими до того, що в окремих регіонах України одна черга відключень електроенергії буде діяти постійно.

Згодом член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк повідомив, що графіки відключень світла в Україні можуть скасувати вже на цих вихідних, але для цього мають бути дотримані деякі умови.

Раніше Главред також писав, що президент Володимир Зеленський розповів - вперше в Україні для всіх областей буде напрацьована основа для кожної з областей витримати усі виклики в енергетиці.

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Що відомо про ДТЕК? ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

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