Втратили 700 тисяч осіб: Британська розвідка оцінила армію РФ через 1000 днів війни

Росія втратила 3,5 тисячі танків та 7,5 тисяч броньованих машин, але компенсує це за рахунок запасів техніки часів СРСР, зазначили у Міноборони Британії.

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Міноборони Британії оцінило деградацію російських військ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 4 окрема танкова бригада

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За 1000 днів війни втрати РФ склали понад 700 тисяч осіб убитими та пораненими

Більшість солдатів мають мінімальну підготовку, а командири використовують базові тактики відео дня

Росія втратила 3,5 тисячі танків та 7,5 тисяч броньованих машин

За 1000 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну війська РФ зазнали значних змін. За цей час кількість загиблих та поранених військових склала понад 700 тисяч осіб. Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії.

За даними військових, перед вторгненням Росія намагалася створити сучасні професійні збройні сили, здатні до проведення складних операцій. Проте після 1000 днів війни російські сухопутні війська значно відрізняються від тих, що вторглися в Україну.

"Більшість військовослужбовців, які зараз служать в російських збройних силах, пройшли мінімальну підготовку, і російські командири використовують базову тактику для досягнення успіху, незважаючи на пов'язані з цим високі показники втрат", - зазначили аналітики.

Втрати особового складу Росії, які склали понад 700 тисяч осіб убитими і пораненими, суттєво підірвали якість ворожих збройних сил. Окрім того, Росія втратила щонайменше 3,5 тисячі основних бойових танків і 7,5 тисяч броньованих машин. Втім, великі запаси танків і бронетехніки, що залишилися від Радянського Союзу, дозволяють Росії частково компенсувати значні втрати.

"Незважаючи на втрати, понесені її сухопутними військами, російське територіальне просування в Україні прискорилося до 2024 року. Цьому сприяла готовність російського керівництва до втрат, а також кількісна перевага російських сухопутних військ над Збройними силами України. Зараз лінія фронту є менш стабільною, ніж будь-коли з моменту початку війни", - зауважили Міноборони Британії.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, Валерій Залужний заявив, що 2024 рік можна вважати початком Третьої світової війни. Він підкреслив, що Україна вже бореться не тільки з Росією, але й з військами Північної Кореї, Ірану та Китаю, які активно залучені у війну.

Також політтехнолог Олександр Кочетков заявив, що використання далекобійного озброєння здатне нейтралізувати північнокорейські сили в Курській області Росії. За його словами, ці системи можуть запобігти витісненню ЗСУ з цієї території.

Як повідомляв Главред, ситуація в Куп'янському районі Харківської області залишається складною, оскільки ворог має резерви для наступу . Кремль поставив завдання вийти на Куп'янськ-Вузловий до Нового року, але завдяки потужному опору Сил оборони окупанти зазнають великих втрат і не мають значних успіхів.

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Що таке оборонна розвідка Британії? Оборонна розвідка (англ. Defence Intelligence, DI) — одна зі спецслужб Великої Британії, на відміну від інших британських спецслужб (MI-5, МІ-6 і Центру урядового зв'язку), є не самостійною організацією, а підрозділом Міністерства оборони і фінансується в рамках бюджету міністерства. Чисельність персоналу становить приблизно 4500 осіб, з яких близько 700 працюють у штаб-квартирі міністерства оборони в Уайтхолі, а решта — в підрозділах Збройних Сил. У цій організації працює як військовий, так і цивільний персонал, чисельність військових становить приблизно 60 %. Матеріали Оборонної розвідки використовуються в роботі Об'єднаного розвідувального комітету та надання допомоги іншим заінтересованим державним відомствам Великої Британії та її партнерами (НАТО, Європейський Союз і т. д.), пише Вікіпедія.

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