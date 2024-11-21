'Броня просто не доїжджає': військовий назвав проблему армії РФ на Покровському напрямку

Застосування українськими військовими дронів дає позитивний результат і спричиняє серйозні проблеми для окупантів.

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Військовий назвав проблему армії РФ на Покровському напрямку/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ

Коротко:

Окупанти на Покровському напрямку кидають в бій піхоту без бронетехніки

Ворог не використовує на цьому напрямку бронетехніку через українські дрони

Російські окупанти використовують на Покровському напрямку піхоту замість бронетехніки. Піхотні підрозділи зараз здійснюють атаки без залучення бронетехніки через активне застосування українськими військовими безпілотників.

Про це розповів військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади на позивний "Гусь" в ефірі телеканалу "Київ24". Він описав нинішню ситуацію на цій ділянці фронту в Донецькій області.

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Він зазначив, що загалом за останні чотири місяці боїв українські військові не помічали, щоб у російських окупантів побільшало FPV-дронів. Проте активність використання безпілотників висока і в захисників України, і в російських загарбників.

Військовий наголосив, що саме використання українськими воїнами дронів зробило неможливим застосування окупантами на передовій під Покровськом важкої техніки – танків, БТРів.

""Пташки" інтенсивно використовують із обох боків. Ворог практично припинив до останнього часу використання броні на передньому краї і став масово застосовувати піхоту, адже броня просто не доїжджала до точки висадки", – пояснив військовий.

Що відомо про Покровськ/ Інфографіка: Главред

Війна в Україні – останні новини

Раніше в ISW зазначали, що ЗСУ успішно відновлюють позиції – на кону велике місто на Донеччині. Аналітики не знайшли підтвердження заявам росіян щодо їхнього просування біля Покровська.

У Forbes зазначили, що ЗСУ вдарили ракетою Storm Shadow по командуванню РФ на Курщині. Ціль, ймовірно, була дуже важливою та укріпленою, оскільки ракет використано багато.

Також повідомлялося, що РФ запустила міжконтитентальну балістичну ракету під час ранкової атаки по Україні. Російські загарбники вранці запустили низку ракет по Україні. Було атаковане місто Дніпро – там пошкоджені підприємства та критична інфраструктура.

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Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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