РФ атакувала Україну ракетою 'Орешник': що відомо про російську 'вундервафлю'

Росія вперше атакувала Україну ракетами середньої дальності "Орешник". Що про неї відомо.

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Що відомо про ракету "Орешник", яка атакувала Дніпро 21 листопада / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

Росія вдарила по Дніпру ракетою "Орешник"

Що відомо про ракету "Орешник"

Російський диктатор Володимир Путін під час свого звернення до росіян зазначив, що Росія вдарила по Дніпру новітньою ракетою середньої дальності "Орешник. Про те, що відомо про ракету "Орешник" розповіли аналітики видання Defence Express.

Зазначається, що у відкритому доступі немає жодної інформації про російську ракету під назвою "Орешник". Натомість є підстави вважати, що кремлівський режим має звичку вигадувати назви для різноманітних "вундерваффе".

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Експерти вказують, що рикладом цього може бути ситуація зі "Змеевиком". Улітку 2022 року російські пропагандистські ЗМІ оголосили про розробку далекобійної протикорабельної ракети, яку порівнювали з китайськими балістичними ракетами DF-21D і DF-26.

Однак, восени 2023 року з’явилася інформація про нібито припинення робіт над цим проектом, але за весь цей час жодних додаткових деталей у публічному просторі так і не з’явилося.

"Виходило, що цей "Змеевик" існував хіба що на шпальтах російських пропагандистських ресурсів, але водночас повідомлення про цей проект могли виконувати роль "прикриття" для реальних проектів РФ по балістичним ракетам середньої дальності", - вказують вони.

Згадуючи заяву кремлівського диктатора, можна припустити наступне щодо позначення "Орешник", додають аналітики.

"Не виключено, що оце позначення "Орешник" цілком могло фігурувати в робочій документації в рамках роботи над "изделием", котре більш відомо власне як РС-26 "Рубеж". Така "двоїстість" для російського ВПК цілком в порядку речей, можна навести й таку ілюстрацію – крилата ракета Х-101 у ра**истів також позначається як "Изделие 504", хоча звісно в ходу використовується переважно саме індекс Х-101", - йдеться у матеріалі Defense Express.

Що відомо про ракету РС-26 "Рубіж" / Інфографіка: Главред

Експерти вважають, що Кремль використав цю назву, прагнучи здійснити психологічний вплив на країни Заходу. Основна мета — створити ілюзію появи в Росії нових і невідомих ракетних можливостей, що має слугувати засобом залякування цивілізованого світу.

Крім того, військовий аналітик Олександр Коваленко зазначив, що зі слів Путіна ракети "Орешник" атакують ціль зі швидкістю 10 махів, це 2,5-3 кілометри на секунду.

Також російський диктатор наголосив, що сучасні наявні у світі засоби протиповітряної оборони і створювані американцями системи протиракетної оборони в Європі подібні ракети не перехоплюють

"А який сенс створювати нову гіперзвукову ракету, коли є "Кинджали" і "Циркони"? При цьому ТТХ такі ж - 10 Махів і навіть більше у Х-47М2 "Кинджал", який успішно збивається ЗРК Patriot і SAMP/T", - задається питанням експерт у своєму Telegram.

Він зазначає, що приблизно в другій половині дня на багатьох російських платформах з’явилися спроби виправдати удар по Дніпру, наголошуючи, що для атаки використовували не міжконтинентальну балістичну ракету (МБР), яка асоціюється з ядерною зброєю, а балістичну ракету середньої дальності (БРСД). Таким чином, російське інформаційне середовище намагалося применшити значення засобу, який був використаний для цього удару.

"А тепер, на арену виходить головний шизофренік всієї Росії і заявляє про якийсь гіперзвуковий "Орешник". Ні-ні-ні, це не була ніяка МБР - це був звичайний, конвенційний "Орешник"", - додає аналітик.

Коваленко зауважує, що після усвідомлення скоєного, оцінки наслідків і мінімального первинного ефекту, коли експертиза точно визначить тип ракети, застосованої проти Дніпра, у Кремлі, схоже, почалась паніка.

Він припускає, що результатом цієї паніка і стало публічне оголошення про застосування ракети "Орешник".

"Чекаємо з нетерпінням, коли цю диво-ракету нам покажуть, щоб зробити відповідні висновки і не тільки. Її ж покажуть, правда?", - резюмував він.

Удар по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія завдала удару міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР) по Дніпру, прагнучи "надіслати сигнал" західним країнам та змусити їх припинити підтримку України. Таку думку озвучив старший аналітик Австралійського інституту стратегічної політики Малколм Девіс у коментарі для CNN.

Україна стала першою державою, проти якої було застосовано міжконтинентальну балістичну ракету. Цей факт офіційно підтвердив СтратКом ЗСУ.

Ймовірно, удар по Дніпру є попереджувальним сигналом для України. За словами генерал-майора США у відставці Марка МакКарлі, рішення Росії використати МБР для атаки може вказувати на готовність агресора застосувати таку зброю й проти Києва. Цю думку він висловив у коментарі CNN.

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