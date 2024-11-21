Потужна хуртовина, снігопади та вітер: на Україну налетить штормова погода

Ви дізнаєтеся:
- Де будуть хуртовини
- У яких регіонах будуть снігопади та штормовий вітер
- Де синоптики прогнозують -11
Погода в Україні 22 листопада буде сніговою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У більшості областей синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху транспорту. У цей день будуть хуртовини, сильний сніг, ожеледиця та штормовий вітер.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що завтра у багатьох областях України буде сніг, дощ та сильний вітер. Температура повітря вночі опуститься до -5 градусів, а вдень підвищиться до 4-9 градусів тепла.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 22 листопада
В Україні 22 листопада буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують сніг та дощ у багатьох областях України. У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях буде ожеледиця. Вітер буде південний зі швидкістю 7-12 м/с. У багатьох областях України будуть сильні пориви вітру - 17-22 м/с.
"Температура вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; на решті території вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла, на півдні країни 8-13°. В Карпатах вночі помірний, вдень значний сніг, хуртовина; температура вночі 6-11°, вдень 0-5° морозу", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить -3
За даними meteoprog, 22 листопада в Україні буде холодно та сніжно. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +2...+14 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -3...+1 градусів.
Погода 22 листопада у Києві
У Києві 22 листопада буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощ, мокрий сніг. На дорогах буде ожеледиця. Вітер у цей день буде південний зі швидкістю 7-12 м/с. Можуть бути також сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.
"Температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-4° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні – останні новини
Раніше Главред повідомляв, що, згідно з прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, в багатьох областях України будуть сніг і мороз, вітер здуватиме з ніг – погода різко погіршиться. Температура повітря буде опускатися до -4 градусів. Вітер посилиться до небезпечних значень.
Нагадаємо, синоптикиня Віра Балабух розповіла, якою буде погода в Україні взимку – вона назвала найхолодніший місяць. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.
Укргідрометцентр також інформував, що Україну скоро атакує зимова погода.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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