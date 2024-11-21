На українців чекають нові правила бронювання: що зміниться 1 грудня - Кабмін

Для отримання такого статусу підприємство повинно відповідати двом обов'язковим критеріям і вибрати один додатковий.

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Як зміниться бронювання розповіли в Кабміні / Главред

Що розповів заступник міністра:

Яким обов'язковим критеріям має відповідати підприємство для статусу "критичного"

Як в Україні прогресує бронювання співробітників

З 1 грудня Кабінет міністрів змінить підходи до звільнення співробітників від мобілізації. Нововведення стосуватимуться правил присвоєння підприємствам статусу "критично важливого", врахування рівня зарплат, а також регіональних і галузевих критеріїв. Про це повідомив заступник міністра економіки Віталій Кіндратієв в інтерв'ю Forbes Ukraine.

Зміни буде внесено до постанови №76. За словами заступника міністра, текст документа вже доопрацьовується і найближчим часом буде підписаний урядом.

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Нові вимоги для статусу "критичного підприємства"

Для отримання такого статусу підприємство має відповідати двом обов'язковим критеріям і вибрати один додатковий.

Обов'язкові критерії:

Відсутність податкової заборгованості.

Середня зарплата не нижче 2,5 мінімальних окладів (близько 20 000 грн). При цьому зарплата кожного співробітника, що підлягає бронюванню, також має становити мінімум 20 000 грн.

"Це дасть змогу знизити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради "тіньової" домовленості про бронювання і платять тільки той мінімум, який потрібен", - пояснює Кіндратов.

Також керівник обирає один із варіантів, передбачених постановою №76, залежно від регіональних або галузевих особливостей. Ці критерії мають бути узгоджені з Міністерством економіки та Міністерством оборони.

Прогрес у бронюванні співробітників

З липня 2023 року в Україні запрацював новий механізм подання заявок на бронювання через портал "Дія". Це значно прискорило процес. Якщо навесні було заброньовано близько 528 000 співробітників, то зараз це число перевищує 1,5 мільйона, повідомило джерело Forbes.

Однак 20 жовтня на порталі "Дія" з'явилася інформація про тимчасове закриття послуги електронного бронювання у зв'язку з проведенням аудиту.

Це рішення було ухвалено після засідання Кабміну 8 жовтня, де було вирішено провести до 15 листопада 2024 року перевірку рішень про визнання підприємств критично важливими для економіки та життєзабезпечення населення.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв 20 листопада Главред, ще одна категорія отримає право на відстрочку від мобілізації. У Верховній Раді "за" проголосували 304 парламентарії.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що з 1 грудня почнуть діяти нові правила бронювання, які будуть доступні виключно в електронному форматі.

Водночас у Міністерстві оборони повідомили, що систему "Резерв+" буде модернізовано. Тепер для постановки на облік не потрібно буде відвідувати територіальні центри комплектування.

Ще новин про мобілізацію в Україні:

Що таке бронь від мобілізації за рівнем зарплати? У Раді виступили з ініціативою про бронювання громадян, які здатні заплатити щомісячний військовий збір на суму 20 000 гривень. Йшлося про сплату додаткового військового збору за кожного мобілізованого незалежно від того, яку посаду він обіймає. Кабмін та Офіс президента розглядають іншу модель - з прив'язкою до заробітної плати, починаючи від 35 тисяч гривень. Ідея передбачає автоматичне бронювання для осіб, які отримують таку зарплату.

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