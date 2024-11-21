РФ запустила міжконтитентальну балістичну ракету: стали відомі деталі ранкового удару

Російські загарбники вранці запустили низку ракет по Україні. Було атаковане місто Дніпро – там пошкоджені підприємства та критична інфраструктура.

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РФ запустила міжконтитентальну балістичну ракету/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ

Коротко:

РФ вранці запустила по Україні низку ракет

Зокрема, загарбники запустили міжконтитентальну балістичну ракету

Був удар по Дніпру, пошкоджені підприємства та критична інфраструктура

Країна-агресорка Росія вранці у четвер, 21 листопада, запустила по Україні низку ракет. Зокрема, загарбники запустили міжконтитентальну балістичну ракету із Астраханської області РФ.

Було атаковане місто Дніпро – там пошкоджені підприємства та критична інфраструктура. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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"Уранці 21 листопада 2024 року в період з 05:00 по 07:00 російські війська атакували місто Дніпро (підприємства та критичну інфраструктуру) ракетами різних типів. Зокрема, із Астраханської області рф було запущено міжконтитентальну балістичну ракету, із Тамбовської області з винищувача МіГ-31К – аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101 (район пусків – Волгоградська обл.)", – йдеться у повідомленні.

Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил під час атаки знищили шість ракет Х-101.

"По інших ракетах – без суттєвих наслідків", – зазначили у Повітряних силах.

Також зазначається, що інформація про жертв та постраждалих на даний час не надходила.

Удар по Україні 21 листопада/ Повітряні сили ЗСУ

Наслідки ранкового удару по Дніпру

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що російські окупанти з раннього ранку масовано атакували область.

"Інформація щодо наслідків уточнюється. На зараз відомо про пошкодження промислового підприємства у Дніпрі. Також у місті сталося дві пожежі", – зазначив голова ОВА.

Також він додав, що вночі російська армія била по Нікопольщині – райцентру, Покровській та Червоногригорівській громадах, застосовуючи артилерію та реактивні системи залпового вогню "Град". Люди не постраждали.

Мер Дніпра Борис Філатов розповів, що внаслідок удару по обласному центру постраждала будівля центру реабілітації інвалідів. Зруйновано котельню, вибиті вікна. Він додав, що щодо того, чи є постраждалі, інформація уточнюється.

Удари РФ по Україні 21 листопада – що відомо

Раніше Главред повідомляв, що у РФ злітали МіГ-31К і Ту-95 і запустили ракети по Україні. Близько 06:39 ракети увійшли до повітряного простору України. Під ударом був Дніпро та агломерація. Ракетна атака тривала дві години.

Після цього стало відомо, що були вибухи у Дніпрі – РФ атакувала промислове підприємство, спалахнули пожежі. Країна-агресор РФ масовано атакувала Дніпропетровську область із самого ранку.

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Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

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