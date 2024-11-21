Зеленський прокоментував удар РФ міжконтинентальною балістичною ракетою

Президент зазначив, що Путін використовує Україну як полігон.

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Зеленський відповів Росії на удар по Дніпру / Коллаж: Главред, фото: скриншот, міноборони РФ

Коротко:

Росія боїться, тому використовує Україну як полігон

Усі характеристики нової ракети РФ підтверджують, що вона належить до міжконтинентальної балістичної

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар Росії по Дніпру. Як відомо, сьогодні вранці Росія запустила по місту міжконтинентальну балістичну ракету та вісім ракет іншого типу.

За його словами, ворог боїться настільки, що застосовує вже нові ракети.

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"І шукає по світу, де б ще знайти зброю: то в Ірані, то в Північній Кореї. Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики – швидкість, висота – міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя. Коли люди просто мають гідність. Коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною", - сказав Зеленський.

За словами Зеленського, диктатор Володимир Путін робить усе що завгодно, тільки б не дати сусіду вирватися з його рук.

"І я дякую всім українцям, усім українкам, які захищають Україну від цього зла – стійко, хоробро, міцно. Гідно. Це одне з головних слів про Україну – гідність. І це слово, яке, мабуть, уже ніколи не скажуть про Росію", - підсумував президент.

Удар по Дніпру 21 листопада - що відомо

Як повідомляв Главред, 21 листопада у Повітряних силах України офіційно підтвердили, що РФ запустила Україною міжконтитентальну балістичну ракету.

Також у МВС України розповіли, що відомо про наслідки ракетного удару по Дніпру.

Вранці 21 листопада країна-агресор Росія атакувала місто ракетами. Поранення отримали дві особи. Більше того, пошкодження зазнала будівля реабілітаційного центру, частково зруйнована котельня.

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Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

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