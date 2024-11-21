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Наказали мовчати: Захарова оконфузилась через удар РФ міжконтинентальною ракетою

Анна Косик
21 листопада 2024, 13:02
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Речниці МЗС РФ з невідомих причин заборонили будь-яким чином пояснювати використання Росією такого типу ракет.
Ракета, Захарова
Коментувати застосування міжконтинентальної ракети в РФ строго заборонили / Колаж: Главред, фото: facebook.com/pvkshid, скріншот з відео

Головне:

  • Захаровій заборонили коментувати запуск міжконтитентальної балістичної ракети
  • Речниця МЗС викрила наказ, який мав бути непублічним

Під час атаки України у четвер, 21 листопада, країна-агресор Росія запустили міжконтитентальну балістичну ракету із Астраханської області. Однак після цього у Кремлі чомусь вирішили всіляко уникати коментарів щодо цього.

Доказом цього є те, що прямо під час брифінгу Міністерства закордонних справ РФ речниці Марії Захаровій зателефонували "зверху" і сказали наступне: "Машо, удари балістичними ракетами, про що заборонили говорити, (наказ - Главред) дійсний ще".

відео дня

Хоча, очевидно, ця вказівка мала залишатися поза вухами присутніх на брифінгу, Захарова зробила так, що це почули усі, адже забула відійти від мікрофона.

Скрин из тг
Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео інциденту на брифінгу Захарової:

Свій провал речниця МЗС країни-агресора, схоже, не помітила, адже після отримання наказу лише відповіла: "Так, добре дякую", після чого спокійно продовжила брифінг.

Удар по Україні міжконтинентальною ядерною ракетою РФ

Нещодавно в українському інфопросторі з'явилась інформація про те, що РФ нібито планує вдарити по Україні стратегічною балістичною ракетою, а саме РС-26 "Рубіж".

Наказали мовчати: Захарова оконфузилась через удар РФ міжконтинентальною ракетою
РС-26 Рубіж / Інфографіка: Главред

Військовий експерт порталу Defense Express Іван Киричевський заявляв, що ракета РС-26 давно готова до використання. Вона є відпрацьованою розробкою, яка успішно пройшла випробування.

Раніше також Главред писав, що колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, експерт у галузі ППО Ігор Романенко попереджав, що російська міжконтинентальна балістична ракета РС-26 "Рубіж" здатна долетіти до Києва всього за 8–10 хвилин. Вона є потужнішою за звичайні балістичні ракети, які українська ППО вже неодноразово успішно знищувала.

Вже 21 листопада в Повітряних силах України офіційно підтвердили, що РФ таки запустила по Україні міжконтитентальну балістичну ракету, але деталей не оприлюднили.

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Хто така Марія Захарова

Марія Захарова - директор Департаменту інформації та преси МЗС РФ.

Як центральна фігура урядової пропаганди, вона сприяла розгортанню російських військ в Україні. Тому вона підтримувала дії та політику, які підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.

Російська чиновниця нерідко фігурує у міжнародних скандалах через невміння вести адекватну дискусію, а у пропагандистських колах її звинувачують у зловживанні алкоголем.

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новини Росії Марія Захарова міжконтинентальні балістичні ракети Ракетна атака на Україну
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