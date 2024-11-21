Наказали мовчати: Захарова оконфузилась через удар РФ міжконтинентальною ракетою

Речниці МЗС РФ з невідомих причин заборонили будь-яким чином пояснювати використання Росією такого типу ракет.

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Коментувати застосування міжконтинентальної ракети в РФ строго заборонили / Колаж: Главред, фото: facebook.com/pvkshid, скріншот з відео

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Захаровій заборонили коментувати запуск міжконтитентальної балістичної ракети

Речниця МЗС викрила наказ, який мав бути непублічним

Під час атаки України у четвер, 21 листопада, країна-агресор Росія запустили міжконтитентальну балістичну ракету із Астраханської області. Однак після цього у Кремлі чомусь вирішили всіляко уникати коментарів щодо цього.

Доказом цього є те, що прямо під час брифінгу Міністерства закордонних справ РФ речниці Марії Захаровій зателефонували "зверху" і сказали наступне: "Машо, удари балістичними ракетами, про що заборонили говорити, (наказ - Главред) дійсний ще".

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Хоча, очевидно, ця вказівка мала залишатися поза вухами присутніх на брифінгу, Захарова зробила так, що це почули усі, адже забула відійти від мікрофона.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео інциденту на брифінгу Захарової:

Свій провал речниця МЗС країни-агресора, схоже, не помітила, адже після отримання наказу лише відповіла: "Так, добре дякую", після чого спокійно продовжила брифінг.

Удар по Україні міжконтинентальною ядерною ракетою РФ

Нещодавно в українському інфопросторі з'явилась інформація про те, що РФ нібито планує вдарити по Україні стратегічною балістичною ракетою, а саме РС-26 "Рубіж".

РС-26 Рубіж / Інфографіка: Главред

Військовий експерт порталу Defense Express Іван Киричевський заявляв, що ракета РС-26 давно готова до використання. Вона є відпрацьованою розробкою, яка успішно пройшла випробування.

Раніше також Главред писав, що колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, експерт у галузі ППО Ігор Романенко попереджав, що російська міжконтинентальна балістична ракета РС-26 "Рубіж" здатна долетіти до Києва всього за 8–10 хвилин. Вона є потужнішою за звичайні балістичні ракети, які українська ППО вже неодноразово успішно знищувала.

Вже 21 листопада в Повітряних силах України офіційно підтвердили, що РФ таки запустила по Україні міжконтитентальну балістичну ракету, але деталей не оприлюднили.

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Хто така Марія Захарова Марія Захарова - директор Департаменту інформації та преси МЗС РФ. Як центральна фігура урядової пропаганди, вона сприяла розгортанню російських військ в Україні. Тому вона підтримувала дії та політику, які підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. Російська чиновниця нерідко фігурує у міжнародних скандалах через невміння вести адекватну дискусію, а у пропагандистських колах її звинувачують у зловживанні алкоголем.

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