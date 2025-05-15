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Переговори в Туреччині та відповідь Зеленського: головні новини України (дайджест)

Юрій Берендій
15 травня 2025, 21:59
168
Новини України 15 травня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.
Переговори в Туреччині та відповідь Зеленського: головні новини України (дайджест)
Головні новини України станом на 22:00 15 травня / Колаж Главред, фото: pixabay, kremlin.ru, скріншот із відео, Офіс президента України

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Трамп не поїде на переговори України та Росії у Стамбулі: ЗМІ дізналися причину

Президент США Дональд Трамп не поїде до Туреччини на переговори між Росією та Україною, заплановані на 15 травня. Про це пише CNN з посиланням на представників Білого дому.

Путін призначив чиновників "нижчої ланки" для переговорів з Україною - Bloomberg

Глава Кремля Володимир Путін призначив групу чиновників нижчої ланки, які представлятимуть його уряд на переговорах з Україною в Туреччині. При цьому немає жодних ознак, що російський диктатор планує приєднатися до переговорів.

відео дня

Bloomberg зазначає, що склад російської делегації для переговорів у Стамбулі, "імовірно, значно не виправдає сподівань Києва", оскільки президент України Володимир Зеленський вимагав присутності очільника Кремля на переговорах.

ЗСУ мають успіхи на "гарячому" напрямку: у ISW сказали, де просунулися захисники

Армія Росії не припиняє свої наступальні дії майже на всіх ділянках фронту. Однак подекуди ЗСУ вдається дещо контратакувати, зокрема на Покровському напрямку. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Чого вимагатиме Росія від України в Стамбулі: прогноз ISW

У Туреччині російська делегація, ймовірно, наполягатиме на тому, щоб основою переговорів стали Стамбульські угоди початку 2022 року, які містили вимоги Кремля про повну капітуляцію України. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Росіяни назвали час початку перемовин у Стамбулі: у ЦПД відреагували

У російських медіа почала поширюватися інформація про те, що переговори Москви та Києва нібито заплановані на 10:00. В Україні таку заяву заперечили. На повідомлення пропагандистів відреагував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, росіяни поширюють фейки про початок перемовин о 10 ранку.

Трамп про відмову Путіна їхати до Туреччини: "Навіщо йому їхати, якщо я не їду?"

Президент США Дональд Трамп заявив, що не очікував, що глава Кремля Володимир Путін приїде на переговори до Туреччини.

На пресконференції в Катарі, де глава Білого дому перебуває з візитом, у нього запитали, чи розчарований він тим, що Путін не приїде на переговори до Туреччини.

Українцям блокуватимуть рахунки в банках: яка причина і як діяти в такому разі

Більшість українських банків застосовують обмеження, якщо помічають нетипову активність на рахунку чи перевищення ліміту на перекази. У такому разі банк першочергово може заблокувати рахунок, якщо вважає його підозрілим.

Провідна експертка з фінансового моніторингу Глобус Банку Марина Павленко розповіла, як діяти у тому разі, коли вам заблокували рахунок в банку з перерахованих вище причин, пише РБК-Україна.

Про що говоритимуть Україна і РФ у Стамбулі: ЗМІ розкрили деталі

На запланованих переговорах у Стамбулі, українська та російські сторони обговорюватимуть, як реалізувати та контролювати безумовне 30-денне припинення вогню, яке запропонувала адміністрація Дональда Трампа. Про це пише The Wall Street Journal.

Подорожчав на 82%: в Україні ціна на популярний овоч "злетіла до небес"

Ціни на овочі в Україні різко зросли від початку травня цього року. Серед продуктів харчування найбільший ріст цін зафіксований саме на овочі.

Найбільше подорожчала цибуля ріпчаста – її ціна зросла майже вдвічі (+82% за місяць). Наразі вона коштує в середньому 29,9 грн/кг, що на 91% більше, ніж торік. Про це йдеться у продуктовому моніторингу Українського клубу аграрного бізнесу.

Путін ретельно уникає прямих переговорів із Зеленським: у чому причина

Глава Кремля Володимир Путін уникає прямих переговорів з українським президентом Володимиром Зеленським, і на це є кілька причин.

Як пише The Telegraph, особисті переговори Путіна і Зеленського створять враження рівності між двома лідерами, що суперечить наративам кремлівської пропаганди.

Зеленський прибув до Туреччини і зробив першу заяву

Президент України Володимир Зеленський прилетів до Анкари. Спершу він зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, після чого заплановані переговори з РФ. Про це повідомляє Офіс президента України.

Важливий продукт різко подешевшав: за що українцям доведеться платити менше

Ціни на низку продуктів в Україні впали за останні кілька тижнів. Зокрема, знизилася ціна на яйця.

Курячі яйця категорії С1 подешевшали на 5% за місяць – до 72,3 грн за десяток, хоча в річному вимірі їхня вартість залишається на 50% вищою. З настанням тепла очікується подальше зниження цін. Про це йдеться у продуктовому моніторингу Українського клубу аграрного бізнесу.

Потепління накриє Україну: стала відома точна дата підвищення температури

Погода в Україні у найближчі дні буде ще холодною і дощовою. Потепління почнеться наступного тижня – стовпчики термометрів почнуть рости з вівторка-середи, 20-21 травня.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Водночас вона попередила, що дощі поки що не відступатимуть – волога погода збережеться у вихідні й упродовж всього наступного тижня.

У РФ назвали Зеленського "жалюгідною людиною": в МЗС України жорстко відреагували

Так зване російське МЗС після слів Володимира Зеленського про "бутафорську" делегацію Росії на переговорах у Стамбулі вибухнуло із зухвалими заявами в бік президента України. Речник МЗС України Георгій Тихий вже відповів російським посадовцям.

Тепер він усім по кишені: ціна на популярний овоч різко обвалилася

На українському ринку спостерігається тенденція зниження цін на ранню білокачанну капусту.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit. Зазначається, що основні причини, через які падає ціна на цей овоч, – сезонне збільшення пропозиції овочів нового врожаю, а також досить невисокий попит на цю продукцію.

РФ розпочала свій літній наступ: у ЗСУ сказали, чи буде перемир'я

Росія накопичує свої сили і вже фактично розпочала літній наступ. Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин.

Українські військові закликають не вірити в ілюзії.

Трамп назвав нову умову закінчення війни на фоні переговорів у Стамбулі

Президент США Дональд Трамп заявив, що мирні переговори щодо України не зрушать з місця, доки він особисто не проведе зустріч із російським лідером Володимиром Путіним. Про це повідомляється у записі Білого дому, зробленому на борту президентського літака.

Вже за годину, РФ готує удар по одному з міст України: в ОВА назвали вулицю і час

Росіяни готують ракетний удар по Сумах. Ворог готується атакувати одразу дві цілі в місті орієнтовно о 17 годині. Про це йдеться у повідомленні Сумської ОВА.

Виник дефіцит на ринку: широковживаний продукт суттєво подорожчав в Україні

В Україні цього тижня було зафіксоване чергове зростання цін на торішні буряки.

Про це повідомили аналітики проекту EastFruit. Зазначається, що, за словами фермерів, у цьому сегменті збільшилася торговельна активність. А на тлі того, що вже зменшуються запаси цієї продукції, це призвело до виникнення дефіциту торішніх буряків на ринку. І за таких умов у виробників з'явилася можливість знову підвищити відпускні ціни на свою продукцію.

Є один чіткий сигнал: чого насправді хоче РФ від переговорів у Стамбулі

РФ дала сигнал про готовність продовжувати мирні умови у форматі Стамбула-2022. Єдиною метою російської делегації є сформулювати проєкт капітуляції України. Про це в коментарі Главреду заявив нардеп, дипломат, засновник Фонду Майдан закордонних справ Богдан Яременко.

На це вказує сам помічник Путіна Володимир Мединський, який також брав участь у Стамбульських переговорах у 2022 році.

Путін втратив можливість: Рютте зробив різку заяву про переговори в Стамбулі

Україна запропонувала Росії провести зустріч у Стамбулі на найвищому рівні. Однак, диктатор Володимир Путін відмовився, тим самим втративши можливість просування на шляху до миру. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції.

Україна погодилась на переговори з РФ у Стамбулі - Зеленський назвав основні деталі

15 травня 2025 року в Анкарі відбулася пресконференція президента України Володимира Зеленського, присвячена мирним переговорам з Росією, запланованим у Стамбулі. Ці перемовини стали першою спробою відновити діалог між сторонами після тривалого періоду бойових дій та дипломатичної напруги. Проте відмова президента Росії Володимира Путіна особисто брати участь у зустрічі та відправлення до Туреччини делегації низького рівня викликали сумніви щодо щирості намірів Кремля. Незважаючи на це, Україна вирішила направити до Стамбула високопоставлену делегацію, підкреслюючи свою готовність до конструктивного діалогу заради досягнення миру.

Главред зібрав головні заяви президента України Зеленського щодо переговорів у Стамбулі.

Зеленський не поїде на переговори з РФ: хто очолить делегацію

Президент України Володимир Зеленський відправить свою делегацію на переговори в Стамбул із російською делегацією "досить низького рівня". Водночас точний час початку переговорів поки що невідомий. Про це заявив президент під час пресконференції після переговорів із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Він зазначив, що Росія не дуже серйозно ставиться до переговорів. У складі переговорної групи РФ немає людей, які дійсно ухвалюють рішення.

"Путін має продемонструвати лідерство": Зеленський розкритикував диктатора

Україна продемонструвала високий склад делегації в Стамбулі, але росіяни поставилися до реальних перемовин дуже несерйозно, хоча самі їх запропонували. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції.

В РФ заявили про свою позицію та завдання на переговорах у Стамбулі - деталі

Країна-агресор Росія розглядає переговори в Стамбулі, як продовження мирного процесу, який, нібито, був перерваний українською стороною три роки тому. Про це заявив глава делегації РФ у Стамбулі Володимир Мединський.

Зеленський поставив Лаврова на місце після його образ

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров різко висловився про президента України Володимира Зеленського та обізвав його. Водночас Зеленський дав Лаврову чітку відповідь під час пресконференції за результатами зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Прийде потепління, після чого знову холод: як зміниться погода найближчим часом

Погода в Україні 16 травня буде дощовою та холодною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 16 травня будуть періодичні дощі на півночі, заході та Вінниччині. Найнижча температура повітря буде уздовж смуги Чернігівщина-Київщина-Вінниччина. Там температура повітря вдень підвищиться лише до 8-12 градусів тепла.

РФ пішла в наступ на всіх напрямках - Зеленський

Російські окупанти наступають на всіх напрямках. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції.

Він зазначив, що цей наступ триває вже кілька місяців. Одним із головних напрямків став Сумський.

Знищення Кримського мосту у 2025 році: Буданов зробив загадкову заяву

Раніше в Україні говорили про ймовірне "падіння" Кримського мосту до кінця 2024 року. Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов відповів, чи є подібні шанси цього річ, передає 24 канал.

Зокрема, Буданов прокоментував, чому не відбулось знищення Кримського моста у 2024 році.

Зеленський затвердив склад делегації на переговори з РФ у Стамбулі - хто туди увійшов

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №306/2025 про створення офіційної делегації України для участі в переговорах щодо досягнення справедливого і сталого миру. Переговори заплановані на 15–16 травня 2025 року в Стамбулі за участю делегацій Туреччини, США та представників Російської Федерації. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

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