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Зеленський затвердив склад делегації на переговори з РФ у Стамбулі - хто туди увійшов

Юрій Берендій
15 травня 2025, 21:28оновлено 15 травня, 22:28
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Зеленський затвердив офіційний склад української делегації для переговорів з російською стороною у Стамбулі.
Зеленський затвердив склад делегації на переговори з РФ у Стамбулі - хто туди увійшов
Зеленський затвердив склад делегації на переговори з РФ у Стамбулі / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Зеленський затвердив делегацію від України для переговорів з РФ
  • Хто туди увійшов та які функції на них покладені

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №306/2025 про створення офіційної делегації України для участі в переговорах щодо досягнення справедливого і сталого миру. Переговори заплановані на 15–16 травня 2025 року в Стамбулі за участю делегацій Туреччини, США та представників Російської Федерації. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Головою української делегації призначено Міністра оборони Рустема Умєрова. До складу також увійшли представники Міністерства закордонних справ, СБУ, розвідки, Генерального штабу, ЗСУ та Офісу Президента.

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Главі делегації надано право змінювати її склад за погодженням із Президентом та залучати додаткових фахівців.

До делегації ввійдуть:

  • Умєров Рустем Енверович – Міністр оборони України, глава делегації
  • Кислиця Сергій Олегович – перший заступник Міністра закордонних справ України, член делегації
  • Поклад Олександр Валентинович – заступник Голови Служби безпеки України, член делегації
  • Луговський Олег Васильович – перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України, член делегації
  • Шевченко Олексій Миколайович – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України, член делегації
  • Скібіцький Вадим Васильович – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, член делегації
  • Шинкарьов Євген Михайлович – заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, член делегації
  • Дьяков Олександр Іванович – заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, член делегації
  • Маловацький Олексій Володимирович – начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України, член делегації
  • Шеріхов Олександр Ігорович – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України, член делегації
  • Кузьмичов Георгій Юрійович – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, член делегації
  • Бевз Олександр Олександрович – радник керівника Офісу Президента України, член делегації.

Крім того, Указом президента пропонується "затвердити Директиви делегації України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України – делегаціями Турецької Республіки та Сполучених Штатів Америки, а також із представниками Російської Федерації, що заплановані на 15 – 16 травня 2025 року (м.Стамбул, Турецька Республіка), щодо досягнення справедливого і сталого миру (додаються, таємно)".

Також Зеленський визнав недійсним попередній указ від 2022 року щодо делегації для переговорів із РФ.

Переговори у Стамбулі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія намагається подати переговори у Стамбулі як логічне продовження мирного процесу, який, за словами глави російської делегації Володимира Мединського, був нібито зірваний саме українською стороною ще три роки тому.

Як повідомляє Reuters, міністр закордонних справ Туреччини разом із держсекретарем США Марко Рубіо домовилися підтримати ініціативи щодо організації прямих мирних перемовин між Києвом і Москвою.

Утім, президент РФ Володимир Путін продовжує уникати особистих переговорів із Володимиром Зеленським. Як зазначає The Telegraph, така зустріч могла б створити образ рівноправного діалогу, що суперечить кремлівським пропагандистським наративам.

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