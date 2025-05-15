'Путін має продемонструвати лідерство': Зеленський розкритикував диктатора

РФ поставилася до реальних перемовин несерйозно.

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Зеленський про переговори з Путіним / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Головне із заяви Зеленського:

Якщо Путін готовий до перемовин, він має зустрітись без умов

Його ніхто не буде шукати по всьому світу

Зараз всі відчувають неповагу Росії

Україна продемонструвала високий склад делегації в Стамбулі, але росіяни поставилися до реальних перемовин дуже несерйозно, хоча самі їх запропонували. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін має продемонструвати своє лідерство.

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"Якщо він готовий до перемовин, потрібно зустрітися без будь-яких умов. Ми зараз в Анкарі, прилетіли сюди, потім відправляємо групу в Стамбул. Тут його немає, в Стамбулі його немає. Ми ж не можемо бігати по всьому світу і шукати людину", - наголосив Зеленський.

На його думку, зараз всі відчувають неповагу Росії.

"Неповага до Ердогана, неповага до Трампа. Трамп відправляє велику групу людей. Сторони війни хто? Росія та Україна. Держсекретар Рубіо – є, міністр закордонних справ Туреччини – є. Де відповідна людина від Росії", - зауважив президент.

Він також додав, що переговори про завершення війни Росії проти України відбуваються в різних форматах уже не вперше. І при цьому в російських медіа з'явилася інформація, що Путін нібито готовий до прямих переговорів.

"Я дійсно відразу відреагував, коли він сказав. Я сказав, що ми будемо. Я буду в цю дату. Потім з'явилася інша інформація, що ще невідомо і так далі. Тобто, ну, це поки що балачки", - сказав Зеленський.

За його словами, усі сторони мають демонструвати готовність до переговорів. І першим кроком має стати безумовне припинення вогню.

Переговори в Стамбулі - що відомо

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що до української делегації, яка бере участь у переговорах у Туреччині, входять міністр закордонних справ Андрій Сибіга, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, головнокомандувач ЗСУ Андрій Гнатов, голова СБУ Василь Малюк, а також представники всіх українських розвідувальних структур.

Зеленський також розповів, що Росія не дуже серйозно ставиться до переговорів. За його словами, у складі переговорної групи РФ нема людей, які дійсно ухвалюють рішення.

Водночас, глава делегації РФ у Стамбулі Володимир Мединський заявив, що Росія розглядає переговори в Стамбулі, як продовження мирного процесу, який, нібито, був перерваний українською стороною три роки тому.

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