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ЗСУ мають успіхи на "гарячому" напрямку: у ISW сказали, де просунулися захисники

Маріна Фурман
15 травня 2025, 08:35
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Противник атакує позиції Сил оборони на декількох напрямках.
ВСУ, карта
ЗСУ просуваються на фронті / Колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, deepstate

Основне:

  • Сили оборони України мають успіхи на сході
  • Окупанти просунулися на 4 напрямках фронту

Армія Росії не припиняє свої наступальні дії майже на всіх ділянках фронту. Однак подекуди ЗСУ вдається дещо контратакувати, зокрема на Покровському напрямку. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Геолокаційні кадри свідчать про те, що українські захисники пройшли у західній частині Мирного, що на схід від Покровська, та в центральній частині Лисівки, що на південний схід від міста.

відео дня

Своєю чергою російські загарбники мають просування на 4 ділянках фронту.

Аналітики зазначають, що противник просунувся на Торецькому напрямку. Геолокаційні дані від 13 та 14 травня свідчать, що вони пройшли на північ від Торецька та на захід від Яблунівки, що на південний захід від міста, а ще – на південний захід від Зорі, що на південний захід від Торецька.

Також окупанти просунулися у напрямку Великої Новосілки.

Ще ворог мав просування на Курахівському напрямку, зокрема в південній частині Багатира, що на захід від Курахового.

Крім того, бої тривали на Курському, Купʼянському, Сіверському, Новопавлівському та Херсонському напрямках. Проте інформації про просування ворога немає. Противник атакував позиції бійців ЗСУ, але без прогресу.

ЗСУ мають успіхи на 'гарячому' напрямку: у ISW сказали, де просунулися захисники
Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, військовий аналітик Олексій Гетьман розповідав, армія країни-агресорки Росії знижує темпи наступу на Покровському напрямку. За його словами, українські військові не лише продовжують утримувати ініціативу біля Покровська, але й розвивають тактичну перевагу на цій ділянці фронту.

Раніше аналітики ISW повідомили, що у ЗСУ успіх на сході, росіяни просунулися на двох напрямках. Українські війська просунулися в район на північ від населеного пункту Дружба.

Нещодавно Главред з посиланням на речника Сил оборони Півдня України Владислава Волошина писав, що на півдні України, на Новопавлівському напрямку, російські військові, зокрема й за допомогою мотоциклетної техніки, намагаються прорватися в Дніпропетровську область.

За його словами, наразі на цьому відрізку фронту Сили оборони ведуть маневрену оборону, намагаючись знищити якомога більше окупантів, які несуть там великі втрати. Йдеться про приблизно 150 осіб особового складу щодоби.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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