РФ пішла в наступ на всіх напрямках - Зеленський

Лише на Сумському напрямку РФ зосереджувала майже 70 тисяч окупантів.

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РФ пішла в наступ на всіх напрямках / Колаж: Главред: фото: ОП, 77 ОДШП

Про що говорить Зеленський:

РФ кілька місяців продовжує наступ

Сумський напрямок був одним із головних

Російські окупанти наступають на всіх напрямках. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції.

Він зазначив, що цей наступ триває вже кілька місяців. Одним із головних напрямків став Сумський.

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"Свої наступальні дії, вони були розпочаті на всіх напрямках. І головним напрямком був саме Сумський напрямок, там дійсно зосереджено було 67 тисяч військ, ми робили відповідні кроки, щоб не дати їм об'єднатися", - сказав Зеленський.

Президент додав, що РФ не планує зупинятися. Окупанти намагаються відновлювати свої сили та перегруповуватися.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, спікер ОТУ "Харків" Павло Шамшин заявив, що Росія накопичує свої сили і вже фактично почала літній наступ. Він також вважає, що найближчим часом перемир'я не буде.

Командувач тактичної групи "Вугледар" Сергій Наєв заявив, що Сили оборони України покращили своє тактичне становище в Донецькій області одразу на трьох напрямках.

Крім того, у звіті Інституту вивчення війни зазначається, що армія Росії не припиняє свої наступальні дії майже на всіх ділянках фронту. Однак подекуди ЗСУ вдається дещо контратакувати, зокрема на Покровському напрямку.

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