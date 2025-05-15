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Тепер він усім по кишені: ціна на популярний овоч різко обвалилася

Альона Вороніна
15 травня 2025, 15:02
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Овоч, який займає важливе місце на столі у кожного українця, став дешевшим.
Овощи, цены на продукты, деньги
Ціна на популярний овоч різко обвалилася/ колаж: Главред, фото: УНІАН, unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

  • Який овоч різко подешевшав в Україні
  • Що спричинило падіння його вартості

На українському ринку спостерігається тенденція зниження цін на ранню білокачанну капусту.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit. Зазначається, що основні причини, через які падає ціна на цей овоч, – сезонне збільшення пропозиції овочів нового врожаю, а також досить невисокий попит на цю продукцію.

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"Так, на сьогоднішній день капуста врожаю 2025 року пропонується до продажу в межах 30-40 грн/кг ($0,72-0,96/кг), що в середньому на 37% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня", – йдеться у повідомленні.

У першу чергу фермерам доводиться активно знижувати вартість своєї продукції через те, що на ринку спостерігається надмірна пропозиція такого товару – більшість українських господарств уже масово відвантажують ранню капусту.

Крім цього, ситуацію посилюють досить низькі темпи збуту у цьому сегменті. Оптові компанії та роздрібні мережі вважають за краще вести закупівлі невеликими партіями з огляду на короткий термін реалізації цього овоча.

"При цьому, незважаючи на стрімке зниження цін, капуста нового врожаю в Україні на сьогоднішній день надходить у продаж у середньому у 2,8 рази дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Таку цінову різницю експерти проекту пояснюють досить холодною та затяжною весною", – додали аналітики EastFruit.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні/ Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Нагадаємо, інфляція в Україні підскочить до 20% – експерт поділився невтішним прогнозом. Україна дуже залежна від аграрного сектора. Якщо літо буде спекотне і сухе, то інфляція буде висока.

Як раніше повідомляв Главред, в Україні ціна на популярний овоч "злетіла до небес" – цей продукт подорожчав на 82%. Низка овочів в Україні різко зросли в ціні. У порівнянні з минулим роком ціни на деякі овочі збільшилися на рекордні 437%.

Також повідомлялося, що важливий продукт різко подешевшав – за що українцям доведеться платити менше. Популярний серед українців продукт різко впав у ціні. Також падіння вартості спостерігається ще у кількох продуктів.

Нагадаємо, вартість яєць в Україні може різко змінитися – стало відомо, чи перевалить ціна за 100 гривень. Влітку буде додаткова пропозиція яєць від домашніх господарств населення.

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