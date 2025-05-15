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Путін втратив можливість: Рютте зробив різку заяву про переговори в Стамбулі

Марія Николишин
15 травня 2025, 17:06
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Рютте зауважив, що цього тижня м'яч на боці Росії.
Путін втратив можливість: Рютте зробив різку заяву про переговори в Стамбулі
Рютте про переговори в Стамбулі / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Головне із заяви генсека НАТО:

  • Путін втратив можливість просування на шляху до миру
  • Захід хоче не допустити повторення ситуації з Мінськими угодами
  • Мир в Україні має бути довговічним та стійким

Україна запропонувала Росії провести зустріч у Стамбулі на найвищому рівні. Однак, диктатор Володимир Путін відмовився, тим самим втративши можливість просування на шляху до миру. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції.

За його словами, країни Заходу ініціювали "коаліцію рішучих" та інші ініціативи, які спрямовані на те, щоб коли Україна і Росія домовляться про припинення вогню або мир, така угода буде тривалою і міцною.

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Рютте наголосив, що Захід хоче не допустити повторення ситуації з Мінськими угодами, які почали порушувати буквально одразу після їх підписання.

"Ми не можемо допустити повторення цього. Мир має бути довговічним, стійким. І цього тижня м'яч явно на боці Росії. Росія зараз направляє делегацію низького рівня і втрачає можливість, яку запропонував президент Зеленський. Тож Україна явно готова грати, але тепер м'яч на боці Росії", - додав він.

Водночас, генсек висловив подяку США, які зосередилися на цьому питанні. Він зауважив, що і президент США Дональд Трамп з усією своєю командою, і держсекретар Марко Рубіо зосереджені на досягненні миру в Україні.

Переговори в Стамбулі - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що президент України Володимир Зеленський погодився відправитись у Стамбул задля прямих переговорів з кремлівським диктатором Володимиром Путіним з декількох причин. За його словами, перш за все Україні потрібне припинення вогню, щоб зберегти людські життя.

14 травня російська влада офіційно затвердила склад делегації для переговорів з Україною. До неї увійшли високопоставлені представники Адміністрації президента, Міністерства закордонних справ, Генерального штабу та Міністерства оборони РФ. Сам же російський диктатор та воєнний злочинець Путін до делегації не ввійшов.

У звіті аналітиків Інституту вивчення війни зазначається, що у Туреччині російська делегація, ймовірно, наполягатиме на тому, щоб основою переговорів стали Стамбульські угоди початку 2022 року, які містили вимоги Кремля про повну капітуляцію України.

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Хто такий Марк Рютте?

Марк Рютте – нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 року. 26 червня 2024 призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року. Прем'єрміністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до до 2 липня 2024 року.

Після закінчення інституту працював упродовж десяти років у харчовій компанії, поки 2002 року не перейшов у сферу національної політики. Був міністром у соціальних справ, згодом – освіти, культури і науки в першому і другому уряді Балкененде, очолював фракцію Народної партії за свободу і демократію в другій палаті Генеральних штатів.

Рютте оголосив про намір балотуватись на посаду Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберґа в жовтні 2023, і його намір отримав офіційну підтримку від урядів США, Великої Британії, Німеччини і Франції у лютому 2024 року. Маркові Рютте протягом наступних місяців вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини і Румунії, причому його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагання за посаду в червні 2024 року, пише Вікіпедія.

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