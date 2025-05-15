РФ розпочала свій літній наступ: у ЗСУ сказали, чи буде перемир'я

Що відомо:
- РФ пішла у наступ
- У ЗСУ радять не вірити в ілюзії
Росія накопичує свої сили і вже фактично розпочала літній наступ. Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин.
Українські військові закликають не вірити в ілюзії.
"Ми бачимо: росіяни накопичують сили, і літня наступальна кампанія фактично вже почалася ... Я би не став занурюватися в те, що говорять на тій стороні. Коли ми маємо справу з росіянами, треба розуміти кілька речей: росіяни в публічному просторі завжди брешуть. Якщо не брешуть - то маніпулюють. Якщо не маніпулюють - то збираються брехати. Ми маємо сприймати всі їхні заяви саме так", - сказав Шамшин.
Він додав, що не слід сприймати серйозно слова російської делегації у Стамбулі, адже це "ноунейми". Шамшин вважає, що найближчим часом перемир'я не буде.
"Коли росіяни оголошували свої "великодні перемир’я" чи "дні перемоги" - затишшя не було. Навпаки - штурмові дії посилювались. Ми це бачимо і зараз. Тому ілюзій щодо миру не варто мати", - сказав Шамшин.
Ситуація на фронті - останні новини
Нагадаємо, Главред з посиланням на Інститут вивчення війни писав, що армія Росії не припиняє свої наступальні дії майже на всіх ділянках фронту. Однак подекуди ЗСУ вдається дещо контратакувати, зокрема на Покровському напрямку.
Крім того, військовий аналітик Олексій Гетьман розповідав, що армія країни-агресорки Росії знижує темпи наступу на Покровському напрямку. За його словами, українські військові не лише продовжують утримувати ініціативу біля Покровська, але й розвивають тактичну перевагу на цій ділянці фронту.
Тим часом військовий аналітик Дмитро Снєгирьов розповів, що країна-агресор Росія не полишає спроб вийти на адмінкордон Дніпропетровської області. Зокрема, ворог хоче розширити зону бойових дій, щоб тиснути на Україну та її західних союзників.
Інші новини:
- Росіяни терміново евакуюють військові частини з Криму: партизани назвали причину
- Втрати шалені, але ворог не відходить: аналітик пояснив задум РФ біля Покровська
- ЗСУ мають успіхи на "гарячому" напрямку: у ISW сказали, де просунулися захисники
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред