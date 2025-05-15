Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Є один чіткий сигнал: чого насправді хоче РФ від переговорів у Стамбулі

Ангеліна Підвисоцька
15 травня 2025, 16:50
659
Нардеп Богдан Яременко заявив, що РФ готова продовжувати мирні зусилля у форматі Стамбула-2022.
Богдан Яременко, Володимир Путін
Чого хоче РФ від переговорів / Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот із відео

Про що говорить Яременко:

  • Путін хоче продовжувати переговори у форматі Стамбула-2022
  • РФ хоче капітуляції України
  • Київ наполягатиме на 30-денному припиненні вогню.

РФ дала сигнал про готовність продовжувати мирні умови у форматі Стамбула-2022. Єдиною метою російської делегації є сформулювати проєкт капітуляції України. Про це в коментарі Главреду заявив нардеп, дипломат, засновник Фонду Майдан закордонних справ Богдан Яременко.

На це вказує сам помічник Путіна Володимир Мединський, який також брав участь у Стамбульських переговорах у 2022 році.

відео дня

"Це фактично сигнал від Росії про реалізацію обіцянки Путіна або його заявленої позиції про готовність продовжувати мирні зусилля у форматі Стамбула-2022. І це - як з формального погляду (та ж сама людина), так і з погляду змістовного наповнення - ще одне підтвердження того, що Росія фактично направила делегацію, єдиною метою якої є технічно сформулювати проєкт капітуляції України і нічого більше", - сказав Яременко.

Водночас чи не єдиною головною вимогою України є припинення вогню хоча б на 30 днів. Лише після цього мають обговорюватися всі інші питання.

"Якщо ми почнемо обговорювати якісь питання по суті, пов'язані з миром і війною, то це вже буде реалізація позиції Путіна, який хоче вести переговори без припинення бойових дій", - додав Яременко.

Він також акцентував увагу на тому, що приїзд України до Стамбула не свідчить про готовність іти на будь-які поступки.

"Сподіваюся, що в разі провалу цих переговорів це стане поштовхом до швидкої зміни позиції Вашингтона щодо військової допомоги Україні. Чи є на це шанс - побачимо. Але певні ознаки цього вже помітні. Наприклад, ми бачимо рішення про дозвіл Німеччині передавати Україні певні оборонні, а можливо й наступальні озброєння, включно із системами ПРО та ракет дальнього радіусу дії", - додав він.

Яременко переконаний, якщо переговори будуть безуспішними і не вийде домовитися про перемир'я, Україна все одно отримає ще більше підтримки з боку США.

Переговори в Стамбулі - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що не очікував, що глава Кремля Володимир Путін приїде на переговори до Туреччини.

"Ні, я не очікував [що Путін поїде]. Навіщо йому їхати, якщо я не їду? Тому що я не збирався їхати. Я б поїхав, але не планував. І я сказав, що не думаю, що він поїде, якщо я не поїду. І це виявилося правильно", - відповів Трамп.

Глава Кремля Володимир Путін призначив групу чиновників нижчої ланки, які представлятимуть його уряд на переговорах з Україною в Туреччині. При цьому немає жодних ознак, що російський диктатор планує приєднатися до переговорів.

Як пише The Wall Street Journal, журналісти ставлять під сумнів сам факто того, що переговори між країнами, що воюють, відбудуться, оскільки Путін проігнорував заклик президента Зеленського зустрітися для прямих переговорів.

Інші новини:

Хто такий Богдан Яременко

Богдан Васильович Яременко (нар. 25 вересня 1971, Київ) - український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний і Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010-2013). Народний депутат України 9-го скликання.

Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні вторгнення Росії мирні переговори переговори в Стамбулі
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Путін має продемонструвати лідерство": Зеленський розкритикував диктатора

"Путін має продемонструвати лідерство": Зеленський розкритикував диктатора

17:52Війна
Зеленський не поїде на переговори з РФ: хто очолить делегацію

Зеленський не поїде на переговори з РФ: хто очолить делегацію

17:35Політика
Україна погодилась на переговори з РФ у Стамбулі - Зеленський назвав основні деталі

Україна погодилась на переговори з РФ у Стамбулі - Зеленський назвав основні деталі

17:22Війна
Реклама

Популярне

Більше
Мрії стануть реальністю: на 3 знаки зодіаку чекає шалений успіх найближчим часом

Мрії стануть реальністю: на 3 знаки зодіаку чекає шалений успіх найближчим часом

Звідки насправді взялися українці: історик вразила маловідомими фактами

Звідки насправді взялися українці: історик вразила маловідомими фактами

Чи будуть відновлювати знищені Росією міста України - названо несподіваний нюанс

Чи будуть відновлювати знищені Росією міста України - названо несподіваний нюанс

Гривня раптово обвалилась щодо євро: курс валют на 15 травня

Гривня раптово обвалилась щодо євро: курс валют на 15 травня

На Україну обрушиться жорсткий шторм: країну накриють зливи та сніг

На Україну обрушиться жорсткий шторм: країну накриють зливи та сніг

Останні новини

17:52

"Путін має продемонструвати лідерство": Зеленський розкритикував диктатора

17:35

Зеленський не поїде на переговори з РФ: хто очолить делегацію

17:22

Україна погодилась на переговори з РФ у Стамбулі - Зеленський назвав основні деталі

17:16

Зовсім не впізнати: Боржемська показала, як змінився її 16-річний син від Узєлкова

17:13

Тиша перед рішучим кроком: Зеленські вийшли до українців в неочікуваних образах

Українці почали економити на харчах: Пендзин розповів, ціни на які продукти "пробиватимуть стелю"Українці почали економити на харчах: Пендзин розповів, ціни на які продукти «пробиватимуть стелю»
17:12

Долар і євро раптово подешевшали: став відомий курс валют на 16 травня

17:06

Путін втратив можливість: Рютте зробив різку заяву про переговори в Стамбулі

16:54

Путін надіслав Трампу таємний сигнал в рамках переговорів у Стамбулі - що відомо

16:50

Є один чіткий сигнал: чого насправді хоче РФ від переговорів у Стамбулі

Реклама
16:49

Б'є, значить любить: фрази з дитинства, які калічать наше розуміння любові

16:42

1+1 Україна спільно з Одеським міжнародним кінофестивалем представляють серію програм "Аргумент кіно"

16:23

Як правильно варити куряче філе: шеф-кухар вказав на важливі нюанси

16:18

"Дійти до околиць Києва": в CNN сказали, де РФ може розпочати новий наступ

16:07

Виник дефіцит на ринку: широковживаний продукт суттєво подорожчав в Україні

16:07

Вже за годину, РФ готує удар по одному з міст України: в ОВА назвали вулицю і час

15:40

Трамп назвав нову умову закінчення війни на фоні переговорів у Стамбулі

15:40

Як платити менше за спожитий газ: у Нафтогазі розкрили секрет

15:31

РФ розпочала свій літній наступ: у ЗСУ сказали, чи буде перемир'я

15:27

"Пекельний удар, Новоросійськ не існуватиме": названо важелі тиску ЄС на Путіна

15:19

Трагедія для Кремля: як військовий пілот викрав один із найновіших літаків СРСР

Реклама
15:02

Тепер він усім по кишені: ціна на популярний овоч різко обвалилася

14:55

Не можна конфліктувати і сперечатися 16 травня: яке свято і день ангела

14:48

У РФ назвали Зеленського "жалюгідною людиною": в МЗС України жорстко відреагували

14:36

Жінка - не людина: актор-путініст Кузя з "Універу" принизив усіх росіянок

14:30

Чим відрізняються 2 бабусі: лише геній вгадає за 29 секунд

14:29

Як відмити слайм з одягу: лайфхак, який врятує улюблені речі

14:26

Лавров накинувся на Зеленського з образамиВідео

14:14

Не просто ромбики з червоною ниткою: що означають орнаменти на вишиванках

14:11

Путін делегацією у Стамбулі показав свою справжню метуПогляд

14:07

Скандал на Євробаченні-2025: один з учасників закликає бойкотувати конкурсВідео

14:00

Євробачення-2025 другий півфінал: онлайн-трансляція шоу

13:55

Не тільки слово воля: що насправді символізує тризуб України

13:51

Григорій Козловський спрямував 4 мільйони на купівлю життєво важливого медобладнання для лікарні Св. Пантелеймона

13:31

Потепління накриє Україну: стала відома точна дата підвищення температури

13:15

"Видаємо український паспорт": фіналіст Євробачення-2025 заспівав українською мовоюВідео

12:55

Як зробити засіб для миття посуду всього з двох інгредієнтів

12:52

Важливий продукт різко подешевшав: за що українцям доведеться платити менше

12:39

Зеленський прибув до Туреччини і зробив першу заявуВідео

12:32

Путін усе зруйнує: Буданов - про те, чим обернеться відмова летіти на переговори

12:31

"Триває слідство": що відомо про смерть Неліпи та реакція знаменитостей на трагедію

Реклама
12:26

"Сунули колонами з трьох напрямків": ЗСУ відбили масштабний штурм окупантів

12:16

Путін ретельно уникає прямих переговорів із Зеленським: у чому причина

12:08

Подорожчав на 82%: в Україні ціна на популярний овоч "злетіла до небес"

12:05

Герой популярних мемів та захисник України: куди зник головний мотиватор МС Петя

11:40

Привітання з днем сім'ї - зворушливі слова і картинки

11:20

Про що говоритимуть Україна і РФ у Стамбулі: ЗМІ розкрили деталі

11:18

Українцям блокуватимуть рахунки в банках: яка причина і як діяти в такому разі

11:15

Трамп про відмову Путіна їхати до Туреччини: "Навіщо йому їхати, якщо я не їду?"Відео

11:06

Історична загадка: чому Волинську область не назвали Луцькою

10:57

Гороскоп Таро на сьогодні 15 травня: Овнам - загрожує горе, Близнюкам варто ділитися

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти