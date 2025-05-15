Є один чіткий сигнал: чого насправді хоче РФ від переговорів у Стамбулі

Нардеп Богдан Яременко заявив, що РФ готова продовжувати мирні зусилля у форматі Стамбула-2022.

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Чого хоче РФ від переговорів / Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот із відео

Про що говорить Яременко:

Путін хоче продовжувати переговори у форматі Стамбула-2022

РФ хоче капітуляції України

Київ наполягатиме на 30-денному припиненні вогню.

РФ дала сигнал про готовність продовжувати мирні умови у форматі Стамбула-2022. Єдиною метою російської делегації є сформулювати проєкт капітуляції України. Про це в коментарі Главреду заявив нардеп, дипломат, засновник Фонду Майдан закордонних справ Богдан Яременко.

На це вказує сам помічник Путіна Володимир Мединський, який також брав участь у Стамбульських переговорах у 2022 році.

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"Це фактично сигнал від Росії про реалізацію обіцянки Путіна або його заявленої позиції про готовність продовжувати мирні зусилля у форматі Стамбула-2022. І це - як з формального погляду (та ж сама людина), так і з погляду змістовного наповнення - ще одне підтвердження того, що Росія фактично направила делегацію, єдиною метою якої є технічно сформулювати проєкт капітуляції України і нічого більше", - сказав Яременко.

Водночас чи не єдиною головною вимогою України є припинення вогню хоча б на 30 днів. Лише після цього мають обговорюватися всі інші питання.

"Якщо ми почнемо обговорювати якісь питання по суті, пов'язані з миром і війною, то це вже буде реалізація позиції Путіна, який хоче вести переговори без припинення бойових дій", - додав Яременко.

Він також акцентував увагу на тому, що приїзд України до Стамбула не свідчить про готовність іти на будь-які поступки.

"Сподіваюся, що в разі провалу цих переговорів це стане поштовхом до швидкої зміни позиції Вашингтона щодо військової допомоги Україні. Чи є на це шанс - побачимо. Але певні ознаки цього вже помітні. Наприклад, ми бачимо рішення про дозвіл Німеччині передавати Україні певні оборонні, а можливо й наступальні озброєння, включно із системами ПРО та ракет дальнього радіусу дії", - додав він.

Яременко переконаний, якщо переговори будуть безуспішними і не вийде домовитися про перемир'я, Україна все одно отримає ще більше підтримки з боку США.

Переговори в Стамбулі - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що не очікував, що глава Кремля Володимир Путін приїде на переговори до Туреччини.

"Ні, я не очікував [що Путін поїде]. Навіщо йому їхати, якщо я не їду? Тому що я не збирався їхати. Я б поїхав, але не планував. І я сказав, що не думаю, що він поїде, якщо я не поїду. І це виявилося правильно", - відповів Трамп.

Глава Кремля Володимир Путін призначив групу чиновників нижчої ланки, які представлятимуть його уряд на переговорах з Україною в Туреччині. При цьому немає жодних ознак, що російський диктатор планує приєднатися до переговорів.

Як пише The Wall Street Journal, журналісти ставлять під сумнів сам факто того, що переговори між країнами, що воюють, відбудуться, оскільки Путін проігнорував заклик президента Зеленського зустрітися для прямих переговорів.

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Хто такий Богдан Яременко Богдан Васильович Яременко (нар. 25 вересня 1971, Київ) - український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний і Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010-2013). Народний депутат України 9-го скликання. Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

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