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Трамп не поїде на переговори України та Росії у Стамбулі: ЗМІ дізналися причину

Анна Ярославська
15 травня 2025, 06:47оновлено 15 травня, 07:17
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Глава Білого дому вирішив не їхати на переговори після оприлюднення Кремлем складу російської делегації.
Трамп не поїде на переговори України та Росії у Стамбулі: ЗМІ дізналися причину
Трамп не відвідає переговори України та Росії в Стамбулі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео на YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

  • Трамп не поїде на переговори до Туреччини
  • Президент США ухвалив рішення через Путіна

Президент США Дональд Трамп не поїде до Туреччини на переговори між Росією та Україною, заплановані на 15 травня. Про це пише CNN з посиланням на представників Білого дому.

"Це рішення ставить хрест на чутках про те, що він може приєднатися до президента Росії Володимира Путіна за столом переговорів", - зазначає видання.

відео дня

За даними Sky News, американський президент ухвалив рішення не їхати на переговори після оприлюднення Кремлем складу російської делегації, серед якого немає глави РФ Володимира Путіна.

Раніше Трамп заявляв, що він "думає" про поїздку до Туреччини, якщо Путін буде там.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Найгучніші обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред ​

Переговори в Туреччині - останні новини

Як писав Главред, російська влада офіційно затвердила склад делегації для переговорів з Україною. До неї увійшли високопоставлені представники Адміністрації президента, Міністерства закордонних справ, Генерального штабу і Міністерства оборони РФ. Сам же російський диктатор і військовий злочинець Путін до делегації не увійшов.

Раніше президент США Дональд Трамп не відкидав можливості зустрічі з лідером Росії Володимиром Путіним у Туреччині 15 травня. Американський лідер готовий змінити щільний графік, "щоб врятувати життя".

Президент України Володимир Зеленський планує полетіти до Туреччини, щоб провести особисті переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Якщо Путін не прибуде на переговори, це свідчитиме про те, що він не готовий закінчувати війну.

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