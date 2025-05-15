Зеленський прибув до Туреччини і зробив першу заяву

Президент України зустрінеться з президентом Туреччини, після чого відбудуться переговори з РФ.

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Зеленський прибув до Туреччини / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

Зеленський прибув до Туреччини на переговори

Зеленський назвав бутафорією делегацію РФ

У Туреччині розпочалися переговори Зеленського та Ердогана

Президент України Володимир Зеленський прилетів до Анкари. Спершу він зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, після чого заплановані переговори з РФ. Про це повідомляє Офіс президента України.

Зазначається, що в Туреччині буде визначено подальші дипломатичні кроки України заради повного та безумовного припинення вогню, досягнення сталого миру та забезпечення безпеки.

"Разом із Президентом України в Туреччині - делегація високого рівня, яка може готувати необхідні рішення. Констатуємо, що Росія направила до Туреччини делегацію, на жаль, доволі низького рівня з неясним мандатом. Про відповідні кроки України проінформуємо. Ми продовжуємо консультації з партнерами", - йдеться в повідомленні.

У Мережі вже розлетілося відео з моментом прибуття літака президента в Анкару.

Дивіться відео із Зеленським у Туреччині:

Зеленський у Туреччині / фото: скріншот

Володимир Зеленський зробив свою першу заяву просто біля літака. Він зазначив, що українська делегація перебуває на найвищому рівні.

"Делегація у нас на найвищому рівні. МЗС, мій Офіс, військові, наші розвідки, представники всіх наших розвідок, до речі, для того, щоб ухвалювати будь-які рішення до очікуваного справедливого миру", - сказав президент.

Він додав, що участь у зустрічі з президентом Ердоганом братиме вся широка українська делегація. Також підтримується контакт з американською делегацією. Водночас Зеленський назвав "бутафорським" рівень російської делегації.

"Подумаємо, що будемо робити і які будуть наші кроки після розмови з президентом Ердоганом. У нас буде кілька годин для важливої розмови і дуже важливих рішень. Ми маємо розуміти, що за рівень російської делегації і який у неї мандат, чи здатні вони хоч щось самі ухвалювати. Нам усім відомо, хто в Росії ухвалює рішення", - наголосив президент.

Дивіться відео з першою заявою Володимира Зеленського в Туреччині:

Стало відомо, що в Туреччині вже почалася зустріч Володимира Зеленського та його делегації з президентом Ердоганом. Після цього президент вийде до преси.

Переговори в Стамбулі - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що не очікував, що глава Кремля Володимир Путін приїде на переговори до Туреччини.

"Ні, я не очікував [що Путін поїде]. Навіщо йому їхати, якщо я не їду? Тому що я не збирався їхати. Я б поїхав, але не планував. І я сказав, що не думаю, що він поїде, якщо я не поїду. І це виявилося правильно", - відповів Трамп.

Глава Кремля Володимир Путін призначив групу чиновників нижчої ланки, які представлятимуть його уряд на переговорах з Україною в Туреччині. При цьому немає жодних ознак, що російський диктатор планує приєднатися до переговорів.

Як пише The Wall Street Journal, журналісти ставлять під сумнів сам факто того, що переговори між країнами, що воюють, відбудуться, оскільки Путін проігнорував заклик президента Зеленського зустрітися для прямих переговорів.

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