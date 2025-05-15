Путін призначив чиновників "нижчої ланки" для переговорів з Україною - Bloomberg

Групу переговірників із боку РФ було призначено указом, опублікованим пізно ввечері 14 травня в Москві.

https://glavred.net/war/putin-naznachil-chinovnikov-nizshego-zvena-dlya-peregovorov-s-ukrainoy-bloomberg-10664789.html Посилання скопійоване

Мединський очолить російську делегацію / Колаж: Главред, фото: ОП, росЗМІ

Коротко:

Склад делегації РФ "не виправдає надій Києва"

Путін відправляє до Туреччини чиновників нижчої ланки

Глава Кремля Володимир Путін призначив групу чиновників нижчої ланки, які представлятимуть його уряд на переговорах з Україною в Туреччині. При цьому немає жодних ознак, що російський диктатор планує приєднатися до переговорів.

Bloomberg зазначає, що склад російської делегації для переговорів у Стамбулі, "імовірно, значно не виправдає сподівань Києва", оскільки президент України Володимир Зеленський вимагав присутності очільника Кремля на переговорах.

відео дня

Групу переговірників було призначено указом, опублікованим пізно ввечері 14 травня в Москві.

До складу російської делегації увійшли:

помічник президента Володимир Мединський (глава делегації);

заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін;

заступник міністра оборони Олександр Фомін;

Ігор Костюков, глава військової розвідки.

Групу з чотирьох інших посадовців було названо "експертами".

Варто зазначити, що Мединський очолював переговірників Росії на зустрічах у Стамбулі в лютому 2022 року.

"Ці переговори зірвалися на тлі взаємних звинувачень з приводу проєкту протоколу російських вимог, які, як пізніше стверджував Путін, були значною мірою прийняті Україною. Уряд у Києві відкинув цю заяву", - зазначає видання.

Переговори в Туреччині - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп не поїде до Туреччини на переговори між Росією та Україною, заплановані на 15 травня.

За даними Sky News, американський президент ухвалив рішення не їхати на переговори після оприлюднення Кремлем складу російської делегації, серед якого немає глави РФ Володимира Путіна.

За даними The Washington Post, американські та європейські чиновники ввечері 13 травня відрадили українського президента Володимира Зеленського від крайніх заходів після того, як він заявив, що не дозволить своїм помічникам зустрічатися з російськими офіційними особами в Туреччині.

Чиновники наголосили, що вкрай важливо відправити хоча б делегацію топ-помічників, включно з главою адміністрації Андрієм Єрмаком і міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, але зіткнулися з неодноразовим спротивом з боку українського лідера.

Раніше Зеленський заявив, що приїде до Стамбула особисто, щоб зустрітися з Путіним. За його словами, він робить усе, щоб у Туреччині відбулася зустріч із Путіним.

Також Зеленський заявив, що його можлива зустріч із главою РФ Володимиром Путіним у Туреччині не може бути символічною. За його словами, потрібно знайти формат для завершення війни.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред